Vald alustas Mäega koostööd Viimsi uue kultuurikeskuse Artium rajamiseks juba möödunud aasta sügisel, kui keskus oli veel projekteerimisfaasis. Vallavalitsus toonase vallavanema Laine Randjärve ettepanekul sõlmis Mäega viiekuulise lepingu, mis töötasuks nägi ette 1250 eurot kuus. Mäe ülesanne oli konsultandina anda ehitusprojekti koostajatele eksperthinnanguid ning teha ettepanekuid kontserdisaalide kavandamisel.

Pärast keskuse projekteerimis- ja ettevalmistusfaasi võttis Artiumi ehitamise koordineerimise tänavu kevadel üle Viimsi valla haldusettevõte Viimsi Haldus OÜ, mis viis läbi riigihanke ehitaja leidmiseks ning kuu aega tagasi alustati hoone ehitamist, ütles ERR-ile Viimsi valla avalike suhete juht Martin Jaško.

"Jätkame Aivar Mäega koostööd ning tänavu septembri keskpaigast on ta kaasatud Artiumi rajamisse Viimsi Halduse projektijuhina, kus tema ülesandeks on olla oma ekspertteadmistega abiks keskuse ehitamisel ja sisustamisel," ütles Jaško, lisades, et Mäe töötasu on 2200 eurot kuus.

Vald tõstab koostöö jätkamise põhjenduses esile asjaolu, et Mäe on korraldanud varem Jõhvi ja Pärnu kontserimajade rajamist ja ehitusprotsessi, samuti Vanemuise kontserdimaja, Peterburi Jaani kiriku ning Estonia teatri rekonstrueerimist ja omab valdkonnas suuri kogemusi.

Viimsi uude kultuurikeskusesse on plaanitud 500-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black-box saalid, mis võimaldavad Viimsisse tuua tipptasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi ja muid kultuuriüritusi.

Viimsi uue kultuurikeskuse Artium ehitustööd. Hoone kerkib Haabneeme kooli kõrvale Randvere tee ääres Autor/allikas: Viimsi vald

2022. aasta kevadeks valmiva uue keskuse ruumidesse on plaanis kolida nii Viimsi huvikeskus kui muusika-, kunsti- ja teaduskoolid. Kõiki Artiumisse loodavaid võimalusi saavad oma igapäevases õppetöös kasutama hakata ka Viimsis asuvad koolid. Koole ja huviharidust koordineerib vallavalitsuse haridusosakond ning seda valdkonda puudutavaid töökorralduslikke otsuseid langetab vallavalitsus. Viimsi Haldus OÜ tegeleb ehitamise ja hoone tulevase haldamisega.

Politsei alustas tänavu 26. juunil seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel menetlust selgitamaks välja sündmuste kulg ja episoodid seoses väidetega, et rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe on käitunud teatri naissoost töötajate suhtes ebasobivalt.

Eesti Ekspress kirjutas 22. juunil, et Mäe on alandanud ja ahistanud aastaid naiskolleege.

Esialgu eitas Mäe süüdistusi ja nimetas neid pahatahtlikeks. Hiljem esitas Mäe avaliku vabanduse. 27. augustil astus Mäe Estonia juhi kohalt tagasi.

Oktoobris määras politsei- ja piirivalveamet väärteomenetluses Mäele seksuaalse ahistamise eest karistuseks rahatrahvi. Mäe kaitsja Paul Keres ütles pärast trahviotsust, et see kaevatakse edasi.