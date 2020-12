Viimsi elanikke pahandanud detailplaneering loata muuli ümber on eksitav

Erinevates Viimsiga seotud sotsiaalmeedia gruppides ja väljaannetes on olnud juttu kohaliku ärimehe ettepanekust osa Rohuneemes asuvast rannast enda maaga liita. Detailplaneeringut uurides aga selgub, et ärimees soovib enda kinnistuga liita vaid kahte muuli, mis vanasti tema omandisse kuulusid.

Viimsi ärimees Valdur Kahro alustas 1996. aastal Rohuneemes oma kinnistu rannaalale paatide randumisala ehitamist.

Kahro ütles ERR-ile, et mõned aastad tagasi võeti aga rannariba tema omandist ära ja tehti riigimaaks, kaks rajatud muuli olid aga varem tema kinnistu osad.

Sel kevadel alustasid keskkonnainspektsioon ja vallavalitsus väärteomenetlust, mille läbi tehti Kahrole 500 eurone trahv, kuna muulid pole seaduslikud.

Ärimees tegi vallale avalduse randumiskohta puudutava detailplaneeringu algatamiseks, läbi mille saaks ehitise seadustada ja selle oma kinnistuga liita.

Kahro kuulub ka Viimsi vallavolikogusse ning on Reformierakonna liige.

Kohalikele elanikele on detailplaneeringut uurides jäänud aga mulje, nagu tahaks ärimees suurt osa rannast oma maaga liita ning potentsiaalselt randa kinni panna.

Joonis on eksitav ja süüdistused lükatakse ümber

Kahro ütles, et detailplaneeringus toodud joonis on aga eksitav, sest selle loomisel on arvestatud ka ümbritseva maa-alaga.

"Mina ei ole kunagi randa enda omandisse taotlenud, selleks pole mingit soovi," ütles ta.

Kahro selgitas, et tema soov on randumisala enda kinnistuga liita ning randa ei saa ta kinni panna juba seadusest tulenevalt.

"Ma ei taotle midagi muud, kui endalt äravõetud riba kinnsitu juurde tagasi liitmist ja kahe muuli seadustamist," rõhutas Kahro.

Detailplaneeringu menetlemine ei tähenda veel lõplikku otsust

Viimsi abivallavanem Margus Kruusimägi ütles ERR-ile, et et kellelgi pole plaanis detailplaneeringuga rannaala piirata.

"Ei saa väita, et pärast trahvi tasumist on algatatud detailplaneeringuga loodud igal juhul muuli ja kaldakindlustuse seadustamise võimalus. Planeerimismenetluses on oodatud kõik arvamused, ettepanekud ja vastuväited ning nende põhjal kujundatakse lõppotsus," selgitas Kruusimägi.

Abivallavanem ütles, et muulide ümber asub reformimata riigimaa ning vastavalt seadusele tuleb planeeringuala määratleda terve reformimata riigimaa ulatuses, isegi kui algatajat huvitab üksnes osa planeeritavad alast.

"Arvestades kehtivat õigust ja kohtupraktikat, saab detailplaneeringu menetluse raames loomulikult ka selgeks, mis loata rajatud ehitisest edasi saab. Kohene lammutamise nõudmine ilma vastava analüüsita võib viia võimaliku suurema keskkonnahäiringuni," sõnas Kruusimägi.

Kahro: Viimsi Uudised esitab laimu

Kahro sõnul on portaalis Viimsi Uudised ilmunud artiklid kallutatud ja nende eest vastutab kohalik opositsioonipoliitik Ivo Rull. "Rull oma uudisteportaalis esitab laimu ja hämab," ütles Kahro.

Ta lisas, et selline käitumine on pidev ning inimesi eksitatakse pooliku infoga.

Rullile kuuluv portaal Viimsi Uudised avaldas 1. detsembril uudise, et Rohuneeme elanikud on teinud rahvaalgatuse Sääre tee 22 detailplaneeringu tühistamiseks, et kaitsta Rohuneeme randa.

ERR-il ei õnnestunud Ivo Rulli kommentaariks tabada. Samal teemal tuleb õhtul juttu "Aktuaalses kaameras".