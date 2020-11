Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 61 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 53 uut nakatunut. Tartumaale, Hiiumaale ja Pärnumaale laekus kolm uut positiivset testi tulemust. Valgamaale lisandus kaks positiivset testitulemust ning Järvamaale, Põlvamaale, Raplamaale ja Viljandimaale lisandus üks positiivne tulemus. Kolme positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 144,5 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,1 protsenti.

11. novembri hommiku seisuga viibib haiglas 63 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kuus patsienti. Koju saadeti seitse inimest ning üks inimene viidi Ida-Viru keskhaiglast üle Tartu Ülikooli kliinikumi.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kaheksa. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 76 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Positiivsete testide osakaalu arvutamine muutus

Terviseamet teatas, et kuivõrd statistilise arvestuse kohaselt saab inimene teha vaid ühe esmase negatiivse ja ühe esmase positiivse testi, on mõistlik hakata positiivsete testide osakaalu hakata arvutama tehtud testide koguarvust. Vastasel juhul hakkab tehislikult tõusma positiivsete testide osakaal.

Terviseamet: olukord on kriitiline

Eestis on koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tervishoiualane hädaolukord, teatas terviseamet. Haiglaravil viibivate patsientide arv kasvab kiirelt.

Terviseamet soovitab inimestel end testida esimesel võimalusel. Ka väheste haigusnähtude korral tuleks pöörduda perearsti poole või helistada numbril 1220.

Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis ehk vähemalt 15 minutit lähemal kui kahe meetrit olnud inimesed peavad jääma koju. Karantiini kestust saab lähikontaktne lühendada, kui ta teeb mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi ja selle tulemus on negatiivne või kui arst on tunnistanud ta nakkusohutuks.

Tallinnas endiselt enim uusi juhtumeid

Harjumaa 61 uuest juhtumist 50 on Tallinnas. Kahe põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Ühel juhul toodi haigus sisse Ukarinast. Kolme juhtumi päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Teisipäeval registreeritud 67 juhtumi nakatumise päritolu oli varasem kontakt haigega ning seitsme juhtumi puhul toodi haigus sisse Taanist, Küproselt, Soomest, Rootsist, Inglismaalt ja Venemaalt. Kahe juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. 23 juhtumi nakatumise päritolu on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 10 000 inimese, kellest 1024 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on neli kokku 23 inimesega, lasteaia koldeid on üks kokku 5 inimesega, töökoha koldeid on seitse kokku 116 inimesega, ürituste koldeid on kolm kokku 28 inimesega ja muu kontakti koldeid on kuus kokku 49 inimesega. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle 65 inimesega, haiglakolle 18 inimesega ja Tallinna vangla kolle 15 inimesega.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest 27 juhul toimus nakatumine pereringis, ühel juhul lasteaias, kahel juhul tööl, ühel juhul trennis ja kolmel juhul toimus nakatumine koolis. Ülejäänud juhtumite nakatumiste asjaolud on veel selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 10 aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 38 ja Sillamäe teise kooli koldega üheksa inimest, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21 ja Narva lasteaia koldega on seotud kaheksa nakatumist. Narva-Jõesuu töökoha koldega on seotud 10 nakatumist. Viru vangla koldes on 208 inimest. Kohtla-Järve kooli koldes on kuus inimest. Sillamäe töökoha koldes on kaheksa inimest. Narva spordikoldes on 43 nakatunut. Narva töökoha koldes on seitse inimesega.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3 000 inimese, kellest haigestunud on 480.

Tartumaale lisandunud kahe juhtumi puhul on tegemist nakatumisega läbi töökontakti ja ühel juhul kandus nakkus edasi läbi hobitegevuse. Valgamaale lisandunud uued juhtumid nakatusid läbi perekontakti. Põlvamaa ja Viljandimaa juhtumite nakkusallikas on teadmata. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1 000 inimese, kellest 172 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 34 inimesega hooldekodu kolle.

Hiiumaale lisandunud nakatunud said viiruse läbi tööalaste kontaktide. Üks Pärnumaa nakatunu sai viiruse läbi perekontakti, teisel juhul toodi haigus sisse Ukrainast ja kolmanda juhtumi asjaolud on hetkel veel selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 700 inimest, kellest 105 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kolm kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 13 inimest ja teises ürituse koldes kaheksa ja perekoldes kuus.

10. novembri seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta kõige suurem Hiiumaal (386,5), Ida-Virumaal (280,8), Harjumaal (180,8) ja Raplamaal (177,3). Kõige väiksem on näitaja Saaremaal (18,1) ja Jõgevamaal (24,6).