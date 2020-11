Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ütles, et koroonakriis püsib tõsine vaatamata hiljutisele positiivsele uudisele vaktsiiniarengutest.

Merkel ütles kolmapäeval, et valitsus peab tegelema koroonapandeemiaga kogu talve.

"Samamoodi nagu Hispaania gripi puhul oli, me peame ka nüüd arvestama, et teine viiruselaine on palju tõsisem," ütles Merkel videokonverentsil valitsuse majandusnõunikega.