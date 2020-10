Saksamaa võib alustada koroonaviiruse vastu vaktsineerimist veel sel aastal, selgub valitsuse ja vaktsiini testiva ettevõtte esindajate kokku lepitud plaanist, ütlesid kavaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Plaani kohaselt hakatakse vaktsiini doose hoidma ühes keskses laos Saksamaal, kust need saadetakse 60 regionaalsesse keskusesse juba mõne tunni jooksul, kui vaktsiin saab heakskiidu, kirjutas leht. See võib juhtuda veel enne aasta lõppu, kuna vaktsiini testimine on lõppfaasis ja ootab Euroopa ravimiameti heakskiitu.

Esmaste vaktsineeritavate seas on tervishoiutöötajad, eakad inimesed ja muud enam ohustatud elanike grupid, korrakaitse töötajad ja tihedalt koos elavad inimesed, teiste Saksamaa elanikeni jõuab vaktsiin mõni kuu hiljem.

Üks põhjus, miks vaktsineerimine algab Saksamaast on see, et seal asub vaktsiini väljatöötav ettevõte BioNTech. Kompanii testiv vaktsiinkandidaati koos ravimifirmaga Pfizer, millele loodab anda vaktsiini valmistamise üle veel novembris.

Samuti valmistatakse liidumaade tervishoiuvõimudega ette vaktsineerimiskeskusi, kus hakkavad tööle vaktsineerijate meeskonnad. Lisaks käivitatakse mobiilsed vaktsineerimisrühmad, mis hakkavad käima hooldekodudes. Vaktsineerimiskeskuste personal saab ka vastava väljaõppe, kuidas vaktsiini hoida ja käidelda.

WSJ kirjutab ka, et BioNTech on alustanud vaktsiini toimetamist salajasse logistikakeskusess, mida haldab ettevõte, mille nime pole avaldatud. Ettevõtte asub vaktsiini laiali vedama koheselt pärast selle kasutamiseks loa saamist.

Range kontroll ja personali koolitus on vajalik selleks, et hoida ära vaktsiini vargus, aga ka nende vaktsineerimine, kellel selleks esmajärjekorras õigust ei ole.