Pärnu spaadel on nädalavahetustel majad täis

Tervis Spaa Grupi juht Jaan Ratnik ütles ERR-ile, et laupäeviti on tõepoolest maja välja müüdud ja reedeti ligi 70 protsenti kohtadest täis. Aga et äri sellepärast väga hästi läheks, seda öelda ei saa.

"Ülejäänud päevad on väga nõrgad, räägime 30 või alla selle protsendist. Kui ma vaatan nüüd septembri majandustulemusi - täna mul veel lõplikke tulemusi oktoobri kohta pole käes -, siis me ikkagi põletame raha selleks, et toimida. Suur ülesanne selles olukorras, kus kulud ületavad tulusid, on vaadata, kas ja kuidas me suudaks kevadeni vastu pidada," sõnas Jaan Ratnik.

Pealegi tuleb jälgida 50 protsendi piirangut.

"Kui vahepeal ju enamus pääsesid igasugustest piirangutest suvel, siis spaasektorile pandi kevadel vee-, sauna- ja veeatraktsioonidel paika 50 protsendi piirang, ja see on olnud paigas läbi terve suve, on paigas ka praegu. See on tekitanud mingitel hetkedel pikad järjekorrad kassalettide taha ja inimeste pahameele. Ja kindlasti inimesed siis muidugi arvavad, et meil on maja hirmsasti täis. Tegelikult me läbi poolte kappide, riietusruumi kappide väljalülitamise reguleerimise veepargi või siis saunakeskuste mahutavust."

Linnale kuuluva Estonia spaades on olukord samasugune.

"Pärnus on selles mõttes natuke parem situatsioon võib-olla kui Eestis, eriti Tallinnas tervikuna, et nädalavahetustel on meil ikkagi rahvast majas, võib öelda, et päris täis. Aga nädalas on seitse päeva ja kui on kaks päeva hotelli täituvus 100 protsenti ja ülejäänud päevad on see ikkagi siin 20 protsendi juures, siis keskmine matemaatiliselt üle 50 protsendi kuidagi ei lähe. Me oleme miinuses, ei saa öelda, et meil hästi läheb," rääkis Estonia spaahotellide juht Andrus Aljas.

Sellele vaatamata tuleb tagada, et klientidel oleks turvaline. Vastav märgis ettevõtte uksel seda näitabki.

"Me tegelikult juba alustasime sellega kevadel, esimese laine ajal. Need ettevõtted, kes tõsiselt klientidest hoolisid, tulid kokku ja mõtlesid, et me teeme isegi rohkem kui me peame tegema, et kliendid ennast meie juures turvalisena tunneksid. Sellest sündiski see märgis, et siin on turvaline. Me saime väga ilusti paati ka Pärnu linnavalitsuse, kes seda tegevust koordineerib. See märgis ukse peal tähendab kliendile seda, et kui ta tuleb tervena, kui ta täidab kõiki soovitusi, mis me talle anname ja meie teeme kõik endast oleneva, et see inimene siit ka tervena ära läheks," selgitas Andrus Aljas.