Eelmisel nädalalvahetusel peeti Kuressaares Georg Otsa spaas rahvarohke juubelipidu. Samal ajal kontrollisid Saaremaa vallaametnikud koos politseiga alkoholi müügipiirangust kinnipidamist. GoSpasse jõuti pärast südaööd, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuressaare politsejaoskonna juhi Rainer Antsaare sõnul öeldi politseile, et tegu on erapeoga ning pidutsejatel on terviseameti kooskõlastus.

"Kui Georg Otsa spaasse sisse minna, siis seal asub esmalt fuajee ja vasakut kätt jääb restoraniosa. Seal viibis politseiametnike hinnangul umbes 30-40 inimest. Juba see ongi rikkumine. Kui meelelahutusasutuse teenuse osutamise kohas on pärast südaööd inimesed, siis see on juba korraldusega vastuolus," selgitas Antsaar.

Politsei edastas sündmuse kohta kogutud materjali terviseametile.

"Praegusel hetkel me oleme küsinud peo korraldajalt teatud küsimusi ja ootame nendele vastust. Siis otsustame, kas siin on mõistlik menetlus algatada või mitte. Igatahes seda menetluse algatamist me praegu väga tõsiselt kaalume," ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar.

Küsimuses, kas suure peo korraldamise osas konsulteeriti ka terviseametiga, läheb spaa ja terviseameti jutt lahku.

"Jah, konsulteeriti, kuna terviseamet võttis meiega ise ühendust, olles teadlik, et see üritus toimub. Ma ei oska küll täpselt öelda ametniku nime, sest ma ise ei olnud selle suhtluse juures, aga meil oli täiesti mõistlik koostöö," ütles Legend Hotelsi juhatuse liige Tauri Sumberg.

"Siin me saame öelda täna seda, et kui me küsime lisainformatsiooni ja kaalume menetluse algatamist, siis ilmselgelt meil ei ole informatsiooni selle peo kohta," kommenteeris Simmo Saar.

Ta täpsustas hiljem, et terviseametiga ei ole seda erapidu kooskõlastatud ega selle korraldamise osas konsulteeritud. Küll aga teavitas politsei tema sõnul päev enne pidu terviseameti Saaremaa töötajat, kellelt ei liikunud info edasi.

Kui palju inimesi peol osales, pole selge. Meedias on kirjutatud umbes 250 inimesest, Sumbergi sõnul oli inimesi vähem.

Peo korraldanud Mait Rõõmussar ei soovinud intervjuud anda.

Sumberg selgitas, et pidu lubati teha, sest hotelli- ja restoranisektor on väga raskes seisus.

"Hotelli- ja restoranisektor on nii raskes seisus, et me teeme mida iganes, et inimesed säilitasid töökohad," ütles ta.

Sumberg rääkis veel, et neil tuleb pidevalt võidelda inimestega, kes tahavad lähikontaktsetena tööle tulla, et mingitki sissetulekut saada.