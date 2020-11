USA õhujõud plaanivad relvastusse võtta laserid

Ameerika Ühendriikide õhujõud plaanivad relvastusse võtta laserid. Eesmärk oleks kaitsta piloote vaenulike rakettide eest, tegemist oleks kaitseotstarbelise süsteemiga ja see peaks relvastusse jõudma selle kümnendi keskpaigaks.

Tegemist oleks esimese tõelise kaitseotstarbelise süsteemiga, mis on spetsiaalselt loodud õhulahingute pidamiseks. Seda hakkavad kasutama sellised hävitajad nagu F-15 E, F-15 ja F-16, teatas popularmechanics.

Võimalik, et SHIELD süsteem paigaldatakse ka A-10 Warthogile, mida rakendatakse peamiselt maavägede rünnakute toetamiseks.

Hävitajad, nagu F-22 Raptor ja F-35, mis kasutavad radaritõrje tehnoloogiat Stealth, lasereid esialgu kasutama ei hakka.

Süsteem saaks oma energia hävitaja mootorist ja teoreetiliselt peaks seda saama kasutada lõpmatult.

Laseritel on ka miinuseid. Atmosfääri efektid, veeniiskus ja suitsuosakesed vähendavad kiiresti laserite tugevust. Samuti peavad piloodid arvestama, et mida kaugemale laserit kasutada, seda nõrgemaks kiired muutuvad.

Samuti jääksid ohtlikuks ülehelikiirusel liikuvad raketid, kuna laseritele peab jääma aega kiirte fokusseerimiseks.

SHIELD-i süsteemi väljatöötaja Lockheed Martin investeerib 20 miljonit dollarit laserrelvade tootmiseks. Ettevõtte kõneisik Mark Stephen on optimistlik ja usub, et uus süsteem jõuab õhujõudude käsutusse juba viie aasta pärast.

Kindlasti ei saa väita, et laserid oleksid automaatselt imerelvad, kuid teoreetiliselt on selle kasutusvõimalused murrangulised ja võivad välja vahetada tulirelvad, mida hävitajad on kasutanud juba üle 100 aasta.