Vene võimud vahistasid ülehelikiirust uurinud teadlase

FSB palus kohtul panna Kuranov kaheks kuuks eeluurimisvanglasse. Kuranovi süüdistatakse riigireetmises, teatas The Times.

Süüdimõistmise korral ähvardab Kuranovi kuni 20-aastane vangistus.

Kuranov on rohkem kui 120 teadustöö autor.

Kuranov osales ülehelikiirusega lennuki Ajaks mootori arendamises. Lennuk projekteeriti juba NSVL-i ajal, kuid pole veel tootmisesse jõunud.

"USA ja Hiina näitasid Ajaks-tehnoloogia vastu erilist huvi," ütles allikas.

Kuranovi juhitud ettevõte kuulub president Vladimir Putini lähedasele liitlasele.

Presidendi heakskiidetud seaduse kohaselt võib riigireetmises süüdistada kõiki, kes pakuvad välisriikidele teavet, mis ohustab Venemaa julgeolekut. Riigireetmine toimub ka siis, kui informatsioon pärineb avatud allikast, teatas The Times.

Viimastel aastatel on mitu Venemaa teadlast saanud süüdistuse riigireetmises. Eelmisel aastal sai süüdistuse kosmoseagentuuri Roskosmose juhi nõunik.

Venemaa teatas hiljuti, et ülehelikiirusega Tsirkon raketi katsed lõpetatakse selle aasta lõpuks. Tsirkon on tiibrakett, mille kiirus võib ulatuda 9880 kilomeetrini tunnis. Tsirkoni lennuulatus on kuni tuhat kilomeetrit.

"Venemaa arendab ülehelikiirusega relvi, et pidada sammu USA ja NATO-ga," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.