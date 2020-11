AK uuris, mis on Helsingis tegutseva Eesti poe suurimad müügihitid

Helsingis Pukinmäki linnaosas avati oktoobri alguses uus pood, mis kannab küll Balti marketist lühendatud nime Bal-Mark, kuid reklaamib end just nimelt Soome suurima Eesti toidu poena.

Poeperemehe Niilo Opivalovi sõnul mõeldigi sel sügisel kauplust avades peamiselt kohalike eestlaste peale. Poepidajatele mõnevõrra üllatuslikult on aga tee Eesti maitsete juurde leidnud ka soomlased. Nemad tulevad Eesti ja mingil määral ka Läti-Leedu toitu müüvasse poodi otsima pigem magusat. Kalevi šokolaadil, Eesti tortidel, stritslitel ja kringlitel on põhjanaabrite seas oma kindel fännkond, vahendab "Aktuaalne kaamera".

Kui nüüd aga esimese kuu aja põhjal hinnata, siis milliseid maitseid eestlane kodumaalt kaugemal peamiselt ihkab?

"Hapukoor, pelmeenid, majonees on põhihitid. Need ongi need eestlaste põhilemmikud. Ja siis vorstid muidugi, suitsuvorstid, Eesti jäätised. Aga pelmeenid müüvad ikka väga hästi," ütles Opivalov.

Kuid arvestades seda, et tegemist pole ainukese Eesti toitu müüva poega Soomes, millel siis põhineb julge reklaamlause, et ollakse siinmail suurim?

Ruutude poolest ikka. Ja kui kõige suurem ei ole, siis on kõige pikem vähemalt.

Opivalovi hinnangul näitavad esimesed kuus tegevusnädalat, et poel on kõik eeldused karmis jaekaubanduskonkurentsis püsima jääda. Potentsiaalne klientuur on võrdlemisi soliidne: elab ju Helsingis üle 25 000 eestlase.