Biden hakkas ametisse nimetama oma administratsiooni liikmeid

USA valitud president Joe Biden on hakanud vaikselt ametisse nimetama oma administratsiooni liikmeid. Esimesena teatati, et uueks Valge Maja personaliülemaks saab Ron Klain.

Ron Klain oli Joe Bideni personaliülem ka president Barack Obama administratsiooni alguses. Hiljem sai temast Valge Maja ebola viiruse vastase võitluse juht.

"Üks peamisi asju, mida ebola-kriisi ajal 2014 ja 2015 tegime, oli see, et lasime teadusel ja asjatundjatel võitlust juhtida, mitte poliitikal," ütles Klain.

Valitud president peaks selle kuu jooksul ametisse nimetama veel mitu administratsiooni liiget. Uudistekanal CNN uuris senaator Bernie Sandersilt, kas ta sooviks saada tööministriks. "Kui mul oleks portfell, mis lubaks mul seista ja võidelda töötavate perekondade eest, siis kas ma teeksin seda? Jah, kindlasti", andis Sandres vastuse.

USA meedias on veel spekuleeritud, et rahandusministriks võib saada senaator Elizabeth Warren. Välisministri koht läheb tõenäoliselt endisele ÜRO suursaadikule ja Valge Maja rahvusliku julgeoleku nõunikule Susan Rice'ile. Kaitseministeeriumit võib hakata vedama Pentagoni endine juhtivametnik ja Bideni kampaanianõunik Michéle Flournoy. Rahvusliku julgeoleku nõuniku kohale on peamine kandidaat valitud presidendi pikaajaline abi Antony Blinken.