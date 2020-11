Belgias ja Tšehhis näitab viirus raugemise märke

Koroonapandeemia teise laine stsenaariumid on Euroopas lahti rullumas erinevalt. Kui mitmel pool on statistikas viimastel nädalatel toimunud dramaatiline kasv, siis mõnes riigis on trend vastupidine. Senised tulipunktid Tšehhi, Belgia ja Holland on oma ühiskonna elu sisuliselt pausile pannud ning see on positiivsete testide arvu ka alla toonud.

Mitmekümnest Brüsseli koroonatestimiskohast on viimastel päevadel tulnud kahe nädala tagusega võrreldes kümme korda väiksem positiivsete teiste hulk. See koos võimaliku vaktsiiniga silmapiiril on toonud Brüsselisse teatavaid optimismi noote.

Ent liigsel positiivsusel ei lase tekkida surmajuhtumite arv, mis on kahjuks kasvanud nii nagu viroloogid ennustasid. Viimase kahe nädala jooksul on Belgias 100 000 elaniku kohta surnud keskmiselt 21, Tšehhis 26 inimest päevas.

Vaktsiiniga seotud enneaegse elevuse eest hoiatas ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel.

"Teame varasematest pandeemiatest, et kui 60 kuni 70 protsenti elanikkonnast on immuunsed haiguse läbipõdemise või vaktsiini tulemusel, siis on viirus rohkem või vähem alistatud. Siis saame ka kõik piirangud kaotada. Seni kaua peame elama teatud piirangutega, milleks viirus meid sunnib," lausus Merkel.

Koroona teine laine on murettekitavalt kiirelt kasvamas mitmetes Kesk-Euroopa riikides. Kõige järsem kasvukõver on viimastel nädalatel olnud Poolas, Austrias ja Ungaris.

Pandeemiast tulenev väsimus on tekitanud ka ühiskondlikke pingeid. Näiteks Rumeenias protestisid kolmapäeval tervishoiutöötajad, kes nõudsid endale paremaid töötingimusi. Protestide rahustamiseks lubas president Klaus Iohannis koroonapatsiente ravivatele töötajatele 500-eurost palgalisa.