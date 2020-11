Indoneesias Rinca saarel elavad maailma suurimad hiidsisalikud - Komodo varaanid, kes on tuntud ka nime all "draakon". Riigi valitsus kavandab nüüd saarele turismikeskust.

Komodo varaani liigi vanus on miljoneid aastaid ja nad on maailma kõige suuremad ja raskemad sisalikud.

Hiljutised uuringud näitavad, et Komodo varaan võib algselt pärineda Austraaliast, kuid tänapäeval võib neid leida ainult Indoneesia saartelt.

Kõige rohkem on varaane Rinca saarel - 1300.

Rinca saare infrastruktuur on praegu välja arendamata, kuid kohalikul valitsusel on ambitsioonikas plaan muuta saar turismikeskuseks.

Ehitustööd on alanud ja juba peab kasutama ettevaatusabinõusid, et uudishimulikud "draakonid" eemal hoida.

Kohalikud elanikud on mures, et ehitustegevus võib Rinca saare ökosüsteemi hävitada. Indoneesia valitsus on seni eitanud, et nende arendustegevus võib Komodo varaanidele kahjulik olla.

"Kohalikud võimud on aastaid uurinud Komodo varaanide käitumist ja on kindlad, et ehitustegevus ei kahjusta hiidsisalike eluviise," ütles Awang Nistyantara, kes on Komodo rahvuspargi juhataja.