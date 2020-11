Tallinna Sadam teenis kolme kuuga 13,6 miljonit eurot kasumit, mis on 23 protsenti vähem, kui teeniti eelmise aasta kolmandas kvartalis. Ettevõtte müügitulu kahanes 19 protsenti 31,8 miljoni euroni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Sadama ärimudel on mitmekesine, mõnel valdkonnal on koroonakriisis läinud halvasti, mõnel hästi. Näiteks kaubasadamate mahud isegi kasvasid. Mandri ja suursaarte vaheline liiklus püsib aastatagusel tasemel, samas kruiisihooaeg jäi tänavu vahele ning välisturiste tuleb Eestisse vähe.

Sellele vaatamata jätkab Tallinna Sadam investeerimist Vanasadama reisisadamasse.

"Me oleme jätkuvalt arvamusel, et selle kriisi näol on tegemist ajutise probleemiga. Mingi hetk see lahenduse saab, loodetavasti järgmise aasta teises pooles. Oleneb, kui kiiresti meditsiin järgi tuleb ja kuidas vaktsiiniga läheb. Aga me ei näe kindlasti, et see langus on pikaajaline trend ja taastumist ei tule. Me usume, et see taastumine toimub, tõenäoliselt järgmise aasta teises poolest, hiljemalt ülejärgmisel aastal," rääkis Tallinna Sadama juhatuse liige Marko Raid.