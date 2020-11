Trumpi toetajad korraldasid suurmeeleavalduse Washingtonis

Trumpi enda autokolonn sõitis toetajatest mööda. Presidenti oli läbi autoakna näha naeratamas plakatite peale nagu "Parim pressu eales" ("Best Prez ever") ja "Trump 2020: Hoia Ameerika Suurepärasena" ("Trump 2020: Keep America Great").

Vabariiklasest Trump on seisukohal, et valimistel viidi läbi massiline pettus ning et tegelikult ta ei kaotanud demokraadist Joe Bidenile 3. novembri presidendivalimistel.

Vähemalt 10 000 inimest kogunes Washingtoni Vabaduse väljakule, suundudes seejärel ülemkohtu hoone poole.

"President Trump väärib seda, et näha, kes teda toetavad, ta väärib selle armastuse tajumist," ütles üks toetajatest AFP-le. "Ma usun, et ta võidab, kui kogu pettus ja sohitegemine välja selgitatakse."

Ülemkohtu hoone juurde toodi julgeolekujõud, et välistada kokkupõrkeid meeleavaldajate leeride vahel. Olukord jäi rahulikuks, kui mitte arvestada teatavat tõuklemist vastumeeleavaldajatega.

Washingtoni politsei teatas kümne inimese kinnipidamisest, sealjuures neli peeti kinni tulirelvade kaasaskandmise tõttu ja üks politsei ründamise eest.

Trump säutsus Twitteris, et tänavatele on tulnud sadu tuhandeid inimesi, tema pressiesindaja Kayleigh McEnany rääkis enam kui miljonist meeleavaldajast.

Kohale tulnud protestijate arv oli igal juhul märkimisväärne.

"Terve süsteem on võlts... selles mõttes, kuidas informatsioon inimesteni jõuab," ütles üks Ohio osariigist saabunud Trumpi toetaja. "Tõde ei tule kunagi päevavalgele," sõnas 26-aastane mees.

"Trumpi võit? See on vähetõenäoline, kuid Jumalaga on kõik võimalik," ütles üks teine meeleavaldaja.

Trump üritab tõkestada võimu üleandmist Bidenile enne ametissevannutamist 20. jaanuaril ja on vaidlustanud kohtus mitme osariigi hääletused, seni edutult.

Trump ütles reedel, et "aeg näitab", kas ta jääb presidendiks või mitte, mis on märkimisväärne, kuna ta varem pole tunnistanud võimalust, et ta võis valimised kaotada.

USA luureametnikud ütlesid varem sel nädalal, et tegemist oli riigi ajaloo kõige turvalisemate valimistega.

Hoolimata Trumpi vastasseisust valmistub demokraadist Biden ametisse asumiseks. Viimased tulemused annavad presidendivalimiste võidu selgelt Bidenile, praegustel andmetel on tal 306 valijamehe hääled Trumpi 232 vastu. Valimiste võiduks on tarvis 270 valijamehe häält.