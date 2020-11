Palmse kontserdi ajal maalitud piltide müügitulu läks Ilumäe kirikule

Kontserdisarja kunstilise juhi Peeter Vähi valikul sarja esinejad küll muutuvad, kuid kontserte ühendab see, et kunstnik Anna Litvinova jäädvustab muusika maalidesse.

Kunstnik tunnistas, et kahe teose nii kiire maalimine küll veidi väsitas, kuid kui paljud kunstnikud tahavad loomeajaks vaikust, siis Litvinovat hääled ei häiri. "Pärast seda kui mul sündisid lapsed - mul on kaks poega, kes nüüd on õnneks juba suured -, ei häiri mind ükski müra ega liikumine minu ümber. Lapsed on mind õpetanud iga taustaga kunsti tegema," rääkis Litvinova.

"Klaaspärlite" avalöögiks valiti esinema kammerorkester Kremerata Baltica. Esimeses osas olid kavas Peeter Vähi "To the mother", Argentiina helilooja Osvaldo Noe Golijovi "Last Round" ja Rumeenia helilooja George Enescu oktett keelpillidele "C-duur op. 7", "III Lentement" ja "IV Mouvement de valse bien rythmee".

Kontserdi teises osas oli solistiks imelapseks peetav 16-aastane Daniil Bulajev Lätist ning kavas oli Antonio Vivaldi "Neli aastaaega op. 8" (1723).

Kunstnik Anna Litvinova mõtted viis noor esineja lapsepõlve radadele: "Kuidagi automaatselt tulid mulle sellised rõõmsameelsed, natuke lapsele lähedased toonid. Sellised kombinatsioonid, mida ma varem pole kasutanud, selline kerge hele türkiis, mille kõrval on heleoranž. See kombinatsioon on mul kuidagi seotud lapsepõlvega."

Virumaa Muuseumi ja Estonian Record Productionsi koostöös toimuva sarja järgmise kontserdina on 12. detsembril kavas "Enter detner", kus esinevad Kristjan Randalu ja Klaaspärlimäng Sinfonietta.

Pärast avakontserti Palmse mõisa aidahoone kontserdisaalis toimunud maalioksjoni tulust toetatakse kirikuna kasutatavale Ilumäe kabelile uue tornikella valmistamist. See asendaks kabeli vana, sõja ajal maapõue peidetuna kannatada saanud suuremat tornikella.

"Me oleme alustanud kellasüsteemi uuendmisega, elektroonilise süsteemi paigaldamisega ja sellega kaasneb ka võimaluse korral uue kella valamine, et meil saaks kõlada tornis kaks kella," selgitas Eesti Evangeelse Luterliku kiriku Ilumäe koguduse juhatuse esimees Õie Alt.

Kogudus soovib uue kellasüsteemi valmis saada kolme aasta pärast, Ilumäe kiriku 180. aastapäevaks.