Ajal, mil Eestis on tungivalt soovituslik hakata avalikus siseruumis ja ühistranspordis maske kandma, on Saksamaa andnud hoiatuse, et liikumispiirangute leevendamist ei tasu sel aastal oodata.

Majandusminister Peter Altmaier hoiatas Bild am Sonntagis, et nakatumiste arvu kasvu arvestades, ei tasuks eeldada, et praegused reeglid enne nelja-viit kuud leeveneksid. Saksamaa ei saa lubada endale jo-jod ehk majandust pidevalt avada ja kinni panna, tõdes Altmaier.

Saksamaal tohib käia koolis ja poes, kuid mitte restoranis aega veetmas. Kuidas aga seejuures jõulu- ja aastavaheaega mõistlikumalt üle elada ehk nii, et jaanuaris ei tuleks taas mitukümmend tuhat nakatunut päevas, on mõttekoht ka naaberriigis Prantsusmaal.

Peaminister Jean Castex nimetas enneaegset piirangute leevendamist vastutustundetuks ning lubas hoopis karmimat suhtumist reeglite rikkujatele. Politsei uuribki Pariisi lähedal ühes eramajas toimunud pidu, kus kohal oli umbes 400 inimest, kuigi riigis kehtib kogunemiskeeld.

Prantsusmaal tohib poes ja koolis käia, kuid eraldi loaga. Liikumiskeeld ja maskikandmise kohustus töötab, teatas tervishoiuministeerium, sest kui 6. novembril tuvastati 60 000 nakatunut, siis eelmisel reedel 23 000.

Kui Prantsusmaal on 100 000 elaniku kohta nakatumisnäitaja 880, siis Rootsis ja Suurbritannias on näitaja poole väiksem. Ometigi on Rootsis olnud tõus järsk ning 27 teadlast ja arsti hoiatasid avalikus kirjas, et peagi on intensiivravi kohad otsas, kui piiranguid ei kehtestata. Nii nagu kevadelgi, ei kavatse peaepidemioloog Anders Tegnell teiste riikide käitumist kopeerida. Reedel tuvastati riigis 5900 nakatunut, mis on selle aasta rekord, kuid Tegnell kinnitas, et koolid ja restoranid jäävad avatuks nagu kevadel. Rootsis ei kehti maskikandmise soovitust ega kohustust - selle jaoks on Tegnelli sõnul tehtud liiga vähe uuringuid.

Üht omapärast uuringut korraldab aga Itaalia, mis kevadel oli COVID-19 surma sümboliks. Nimelt uurib sealne terviseinstituut juulist alates reovett. Juba saab reovee analüüsi põhjal öelda, millistes regioonides on oodata nakatumiste kasvu ning selle põhjal saavad võimud keskenduda meditsiiniabi saatmisele vajalikku piirkonda. Seega ei saa eeldada, et lähikuudel olukord paraneks, seda vaatamata vaktsiinilootusele. Kui kevadel saavad miljonid inimesed vaktsiini, siis selle mõju pääseb löögile suvel ning võib-olla, et järgmisel talvel saab tavapärane elurütm taastuda, ütles vaktsiini väljatöötaja professor Ugur Sahin BBC-le.