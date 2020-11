Itaalias Lombardias on suur puudus kiirabitöötajaist

Itaalia kõige koroonarohkemas piirkonnas Lombardias on suur puudus kiirabitöötajatest, mistõttu on kiirabis peale elukutseliste arstide ning vabatahtlike parameedikute rakendatud tööle ka vabatahtlikud päästjad.

Päästeorganisatsiooni Valge Rist vabatahtlikke rakendati koroonahaigete haiglasse transportimisel ka kevadel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vabatahtlikud päästjad ei tohi vastava hariduse puudumise tõttu haigeile ravimeid anda, küll aga saavad nad neile anda hapnikku.

Päästjate sõnul on kõige hirmsam, et raskete haigete keskmine vanus langeb pidevalt.

"On hirmutav näha minuvanuseid patsiente. Meie, päästjad, kohtume enamasti vanade patsientidega või hoopis teisi haigusi põdevate inimestega. Või noorematega, kes on õnnetusse sattunud. Näha keskealisi, kellel on kopsupõletiku sümptomid ja hingamisraskused, ei ole kerge," rääkis Valge Risti aktivist Ruggero Gariboldi.