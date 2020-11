"See on kogu ühiskonnale uus norm. Ärge minge spordisaalidesse, ärge minge raamatukogudesse, ärge korraldage õhtusööke ega pidusid. Katkestage need," ütles Löfven esmaspäeval.

Löfven tõdes, et olukord riigis on tõsine, "arengud liiguvad vales suunas, üha rohkem on nakatunuid ja surnuid".

Edaspidi on lubatud varasema 50 inimese asemel maksimaalselt kaheksa-inimeselised kogunemised, ütles peaminister.

Rootsi strateegia võitluses koroonaviirusega on erinenud enamusest maailma riikidest ja sellega pälvinud ka rahvusvahelist tähelepanu. Epideemia vastu võitlemiseks pole kasutatud riiklike piiranguid, vaid hoopis soovituslike abinõusi.

Strateegia viirusega võitlemisel jääb samaks. "Me jätkame samamoodi," ütles epidemioloog Anders Tegnell paar päeva tagasi.

Suremus koroonaviirusesse on Rootsis mitu korda suurem kui teistes Põhjamaades, kuid väiksem kui mõnes teises Euroopa riigis, näiteks Hispaanias.

Praeguseks on koroonaviirusesse surnud Rootsis hinnanguliselt 6000 inimest.

Rootsi pole kunagi alustanud ka süstemaatilisi teste kodanike seas, kes töötavad sotsiaalselt tähtsates kohtades.