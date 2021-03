BioNTechi asutaja: suve lõpuks saame viiruse kontrolli alla

"Paljud Euroopa riigid ja USA ei pea suve lõpuks enam oma riiki sulgema," ütles Sahin ajalehele Welt am Sonntag. "Tuleb küll uusi viirusepuhanguid, aga see on taustamüra. Tuleb uusi mutatsioone, aga need ei hirmuta meid enam," rääkis ta lehele.

Seni on siiski Euroopa riikide valitsused avalikkuse kriitika all vaktsiinitarnete nappuse ning sellest tuleneva liiga aeglase vaktsineerimise pärast. Kõige kiiremini on vaktsineerimine edenenud Iisraelis, USA-s ja Ühendkuningriigis, mis teatas nädalavahetusel, et on saavutanuud poole täiskasvanud elanikkonna vaktsineerimise.

Samal ajal toimusid laupäeval mitmes riigis piirangutevastaste meeleavaldused.

Haiguste ennetamise ja kontrolli Euroopa keskuse (ECDC) reedeste andmete kohaselt oli Saksamaa nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul 155 nakatumist, mis on Portugali, Iirimaa ja Hispaania järel paremuselt neljas tulemus Euroopa Liidus. Eesti näitaja oli 1464, mis oli Tšehhi ees (1518) tagant poolt teine tulemus.