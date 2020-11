Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 3508 koroonaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 211 ehk kuus protsenti testide koguarvust, teatas terviseamet.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 210,69 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,5 protsenti.

16. novembri hommiku seisuga viibib haiglas 84 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on seitse patsienti. Koju saadeti viis inimest, üks inimene viidi üle teise haiglasse. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku kuus.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud, kokku on Eestis surnud 81 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 141 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 33 uut positiivset testi tulemust.

Viljandimaale lisandus seitse, Raplamaale kuus ja Jõgevamaale neli uut nakatunut. Läänemaale, Lääne-Virumaale ja Tartumaale lisandus kolm, Järva-, Valga- ja Saaremaale lisandus kaks ja Võrumaale tuli juurde üks uus viirusekandja. Ühel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Tallinnas 112 uut juhtu

Harjumaale laekunud 141 positiivsest tulemusest 112 tuli Tallinna. Viie juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega, ülejäänud juhtumite nakatumise päritolu täpsustamisel.

14.-15. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 20 juhul sai inimene viiruse läbi lähikontakti varasema haigestunuga, ühel juhul nakkusallikas ei selgunud. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel ligi 13 000 inimest, kellest 1534 on haigestunud.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Kooli koldeid on kokku kuus, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kaheksa. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud nakkusjuhtudest 13 juhul sai inimene viiruse pereliikmelt ja kolmel juhul tuttavalt. Ühel juhul saadu nakkus töökohast. Ühel juhul toodi haigus sisse Rumeeniast. Ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

Lääne-Virumaa nakatunutest kaks said viiruse läbi perekontakti ja üks juhtum anti üle põhja regionaalosakonnale.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru Vangla koldes on 232 inimest, Narva jäähoki koldes on 70 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 3800 inimese, kellest haigestunud on 645.

Kolm Jõgevamaale lisandunud nakatunut on üle antud põhja regionaalosakonnale, sest inimesed elavad Harjumaal, ühe nakatumise asjaolud on veel selgitamisel.

Neli Viljandimaale lisandunud uut nakatunut said viiruse läbi perekontakti, üks inimene läbi töökontakti ja kahe juhtumi nakkusallikas on teadmata.

Tartumaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse läbi perekontakti ja kaks inimest nakatusid meelelahutusasutuses.

Võrumaa nakatunu sai viiruse läbi tööalase kontakti. Üks Valgamaa inimene sai nakkuse läbi töökontakti ja teise juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 2000 inimest, kellest 254 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on kaheksa inimest, hobikoldes on seitse inimest ning õppeasutuse koldes samuti seitse inimest.

Üks Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse läbi tööalase kontakti, teise juhtumi asjaolud on veel selgitamisel.

Pärnumaa uutest juhtudest üks inimene sai nakkuse õppeasutuses ja teine läbi tööalase kontakti. Pärnumaa kolmanda nakatumise ja Läänemaa juhtumite asjaolud on veel selgitamisel.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 148 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 inimest ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 15. novembri seisuga suurim Ida-Virumaal (441,7) ja Hiiumaal (429,7). Harjumaal on nakatumisnäitaja 265,4. Väikseim on näitaja Saaremaal (27,2).

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 404 000 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 7848, mis on 1,9 protsenti testide koguarvust.