EL-i riigid leppisid kokku suuremas järelvalves kübertehnoloogiate müügis

Euroopa Liidu riigid on kokku leppinud uutes regulatsioonides, mis puudutavad selliste tundlike tehnoloogiate müümist nagu näotuvastamine ja informatsiooni kogumine.

Uute reeglite järgi peavad ettevõtjad saama liikmesriikide valitsustelt litsentsi enne, kui nad tohivad strateegiliselt tähtsat kübertehnoloogiat müüa. Valitsused peavad litsentside detailid avalikustama.

"Tegemist on suure inimõiguste võiduga ja selle otsusega anname me eeskuju teistele demokraatiatele," ütles Euroopa Parlamendi liige Marketa Gregorova.

"Autoritaarsetel riikidel on nüüdsest palju keerulisem, et salaja osta endale Euroopast pärit kübertehnoloogiat," leidis Gregorova.

Kõige rohkem sõltub uute regulatsioonide täitmine rahvusriikide valitsustest. Praegune Euroopa Liidu eesistujariik Saksamaa on kõige suurem uute regulatsioonide toetaja.

Eelmisel kuul otsis Saksamaa politsei läbi tarkvarafirma FinFish ruumid. Ettevõtet kahtlustati tundliku tehnoloogia müümises diktatuuririikidele.

Siiski pole veel täpselt selge, kuidas uued regulatsioonid reaalselt toimima hakkavad.

Inimõiguslased ja küberturvalisuse eksperdid on uute reeglite suhtes kahtlevad, skeptilised on ka mitmed Euroopa Liidu ametnikud, kes palusid jääda anonüümseks.

Euroopas asub mitu tuntud jälgimistehnoloogia firmat, nagu Itaalia Hacker Team ja Suurbritannia Gamma Group.

Seadusandjad, kes koostasid uue Euroopa regulatsiooni, loodavad, et tegemist on alles algusega ja lõpuks sõlmitakse sellised lepingud ka teistes demokraatlikes riikides ja luuakse rahvusvaheline koalitsioon, et tagada suuremad isikuvabadused ja läbipaistvus.