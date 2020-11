Terviseamet ja häirekeskus täpsustasid nädalavahetusel nõustamise korda

Nädalavahetusel jäi kaks Harjumaa koolijuhti hätta, püüdes telefonitsi kätte saada terviseametit, kuna mõlemas koolis oli koroonapositiivse diagnoosi saanud töötajaid.

"Häirekeskus leppis täna terviseametiga kokku, et riigiinfotelefon 1247 on koolidirektoritele selleks kontaktnumbriks, kuhu nad pöörduvad selliste juhtumite puhul, ja häirekeskus edastab selle info terviseametile ning koolidirektoritega võetakse terviseameti poolt ühendust," rääkis häirekeskuse põhja keskuse juhataja peadirektori ülesannetes Anne-Liis Taalmann "Aktuaalsele kaamerale" teisipäeval.

Vastavalt haridusministeeriumi suunistele tuleb koolijuhtidel laste distantsõppele saatmise otsused eelnevalt kooskõlastada terviseametiga. Nädalavahetusel tuleb selleks võtta ühendust riigiinfotelefoniga, kinnitas terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

"Koolidirektorid peale 1247-ga ühendust võttes saavad uuesti tagasi kõne terviseameti inimese käest, kus on kaasatud ka kohaliku omavalitsuse esindaja, ning üheskoos lepitakse kokku käitumismudel, kuidas selle kooliga reaalselt käituma hakatakse," kinnitas Lanno.

Endiselt saavad riigiinfotelefonile seoses koroonaviirusega helistada kõik abivajajad.

"Riigiinfotelefonilt anname koroonaviirusega seotud informatsiooni, mis on terviseameti poolt meile edastatud ja anname esmast üldist nõuannet. Ja kui on probleeme, millele inimene vastust ei tea ja otsib lahendust, siis me leiame talle vastused," ütles Taalmann.

Telefonile 1247 tehti eelmisel nädalal veidi üle 4800 kõne, nädal varem tehti sinna peaaegu 1300 kõnet vähem. Kõige rohkem küsitakse testimise ja karantiini kohta.

16. märtsil avatud telefonile on tehtud kokku üle 100 000 kõne.