Esmaspäeva keskpäeval oli Ülemiste keskuses palju õhku ja vähe maske. Kuigi keskuse turvamehed peaksid ostlejatele näokatet meelde tuletama, ei võtnud umbes pooled külastajad maskikandmist kuigi tõsiselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma isegi täna arvasin seda, et kõik inimesed, kes keskuses on, on maskides, ma siiralt lootsin, et see nii ongi. Aga ma näen, et seda ei ole. Paljud suhtuvad ükskõikselt soovitusse," rääkis Pärnits, kelle hinnangul umbes pooled inimesed kandsid keskuses maski.

Enamik maskita ostlejad ei soovinud "Aktuaalsele kaamerale" selgitada, miks nad terviseameti ja valitsuse suunistele vilistavad.

"Ühelt poolt tahaks öelda, et see on õige otsus, valitsuse otsus võimaldada kultuurisündmustel toimuda on väga hea. Selles mõttes on maskid igal juhul abiks," rääkis Oleg Pissarenko, kellel endal maski ees ei olnud, kuid kes tõdes, et ilmselt võtab maskikandmisega harjumine aega.

"Võiks ikka igaks-juhuks maski kanda. Kui on võimalus midagi halba ära hoida, siis võiks ju sellest kinni pidada," ütles Janne.

Restoranis Radio on esmaspäevast kehtivate hajutamisnõuete tõttu ära kaotatud veerand laudadest.

"Kohti on restoranis vähem, inimesed on rohkem hajutatud. Proovime edasi maitsvat süüa teha. Eks raske on, igasugune külastus on väga suureks abiks restoranidele, aga loodame, et see varsti taastub," rääkis Radio sommeljee Tanel Turk.

"Ma arvan ikkagi, et peaks kohalikke toetama, restorane ja teenindust. Näha on, et restoranid lähevad ka asjaga kaasa, hajutatakse rohkem. Loomulikult, õhtusel ajal on küsimus selles, kui kaua ühes kohas olla, kuidas aega veeta," arutles Indrek.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits leiab, et kaubanduskeskuse külastajatele tooks maskid nina ette vaid seaduse jõud. Soovitusest jääb Pärnitsa arvates väheks.

"Rõhutati seda soovitust, et poisid, see on soovitus, soovitus, soovitus. Siis ei võeta seda väga tõsiselt. Oleks pidanud kohustuse panema, siis see pilt oleks natuke teine," ütles Pärnits.

"Me jälgime olukorda ja kui tõesti tuleb välja, et see kuidagi ei parane ja inimesed ikkagi ei võta seda tõsiselt, siis tuleb edasi liikuda järgmiste sammudega ja mõelda paremate meetmete peale," rääkis terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Eliisa Metsoja.