Pärnits ütles ERR-ile, et võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on kaubanduskeskuse külastajate arv vähenenud ligikaudu 30 protsenti.

Inimesed väldivad kaubanduskeskustes käimist Pärnitsa arvates kahel põhjusel, nimelt valitsuse poolt seatud uute piirangute tõttu ning iganädalaselt kasvavate koroonanumbrite mõjul.

"Majanduslik olukord inimestel ei ole nii terve või tugev kui eelmise aasta jõulude ajal, mis oli aastate kõige tugevam detsember. Ma arvan, et jõulukingituste ostmist, väärtust ja /---/ suurust kaalutletakse ja ei tehta võib-olla selliseid emotsionaalseid oste, kus tehakse mitu kingitust," ütles keskuse juht.

Kui eelmise aasta jõulude ajal kerkisid igapäevased külastusnumbrid Ülemiste keskuses 40 000 inimeseni, siis Pärnits usub, et sel aastal selliseid arve näha ei ole.

Ta selgitas, et kõige suurema löögi all on toitlustusettevõtted ja moekaupasid müüvad poed. Seni, kuni kaubanduskeskused avatud on, ei ole Pärnitsa arvates mõistlik poepindade rendile allahindlust teha.

"Kui jaanuaris jätkub sama asi, siis see allahindluste andmine tuleb rohkem jutuks ja ka objektiivsetel põhjustel," lisas ta.

Samas ütles keskuse juht, et kevadel võib olukord pöörduda ning siis peab isegi ehk rendihinda tõstma.

"Kui kuulata rahvusvahelisi arvamusliidreid /---/, siis märtsi lõpuks on asi oluliselt parem ja siis tulevad sellised ajad, mida enne ei ole olnud," rääkis Pärnits prognoosist, et kevadel võib koroonaviiruse levik hakata taanduma.

Suuri allahindluskampaaniaid aga jõulude ajal ei tehta, ütles Pärnits ja täpsustas, et jõulude ajal ostetakse niikuinii palju ning enamasti on kampaaniad olnud jaanuaris.

"Mina ütlen absoluutselt seda, et keskused on need kohad, kus inimesed võiks end üsna ohutult tunda," ütles Pärnits. Ta lisas, et ilmselt tuleb ümber korraldada keskustes suured istumisalad, et viiruse levikut piirata ja ohutust tagada.