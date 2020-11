Tartu raekoja platsil käib vilgas töö, et esimesel advendil avada 1000-ruutmeetrine uisuväljak. Kaldus platsile liuvälja loomine on omamoodi keeruline ettevõtmine.

Esmakordselt ümbritseb suudlevate tudengite kuju suur liivakast - seal on 8000 tonni liiva, mis kahe nädala pärast muutub uisuväljakuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1000 ruutmeetri suurune liivakast on vajalik, et uisutajad ei libiseks platsil ainult allapoole. Kui raekoja platsi maapind oleks loodis, oleks ehitusmeestel olnud tööd palju vähem.

"Siin, raekoja platsil on kõrguste vahe üle meetri ehk alustada tuleb sellest, et pinnas loodi saada. Selleks ongi tehtud betoonelemendid ehk suur liivakast. Siia peale tuleb veel üks valge kate, siia peale tuleb torustik ja torustiku sees hakkab jooksma vedelik, mis hakkab külmutama," selgitas Tartu valgusküla ja uisuväljaku haldusjuht Ragnar Kekkonen.

Maksimaalselt viie soojakraadiga suudab külmutusmasin liuvälja korras hoida.

Et kogu külmutusseade on kokkupakitav, on uisuväli on plaanis püsti panna ka järgmistel talvedel.

Väljak läheb maksma ligi 350 000 eurot, millest kaks kolmandikku võtab enda kanda erainvestor Giga Investeeringud.

Kuigi mujale, sirgele maapinnale oleks seda teha olnud lihtsam ja odavam, kaalus Kekkoneni sõnul asukoht takistused üle.

"Meie meeskonnale meeldivad väljakutsed ja ma arvan, et kui see kõik valmis saab ja uisutajad peal on, siis see on maailma kõige ilusam liuväljak. Kui keegi tahab vaielda, siis minu meilboks on avatud. See asukoht on ju unikaalne ja kui oma kodulinnas saad uisutada ümber suudlevate tudengite, mis saab veel ilusamat olla?" rääkis Kekkonen.

Koos valguskülaga advendiajaks valmiv väljak jääb avatuks veebruari teise pooleni.

Oma uiskudega pääseb platsile tasuta, uiske saab laenutada ka kohapealt.