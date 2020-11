Facebooki ja Twitteri juht astuvad taas kongressi ette

Facebooki ja Twitteri tegevjuhid osalevad teisipäeval teist korda vähem kui kuu jooksul kongressi kuulamisel, mille teemaks on sotsiaalvõrgustike roll USA poliitilises debatis.

Facebooki tegevjuht Mark Zuckerberg ja tema Twitteri kolleeg Jack Dorsey osalevad senati õiguskomisjoni kuulamisel virtuaalselt.

Komisjoni teatel annavad mõlemad tegevjuhid tunnistusi vabatahtlikult.

Komisjoni esimees senaator Lindsey Graham kutsus istungi kokku, et arutada uudiste tsensuuri ja allasurumist ning seda, kuidas mõlemad platvormid tegutsesid 2020. aasta valimiste suhtes.

Grahami sõnul käsitleb komisjon mõlema sotsiaalmeediaplatvormi otsust piirata New York Posti artiklite levitamist. Ajaleht paljastas mõned nädalad enne valimisi demokraat Joe Bideni poja Hunter Bideni korruptiivsena näivad suhted Hiina ja Ukraina ettevõtetega.

President Donald Trump ja tema liitlased on väitnud, et monopoolsed sotsiaalmeediaplatvormid on alla surunud konservatiivide hääli.

Senati õiguskomisjoni istung järgneb 28. oktoobril teise komisjoni istungile, millel osalesid Zuckerberg, Dorsey ja Google'i tegevjuht Sundar Pichai. Selle käsitleti veebiteenuste õiguslikku puutumatust sisu suhtes, mida teised nende platvormidele postitavad. Ka siis kurtsid mitmed seadusandjad, et platvormid on muutunud erapoolikuteks kohtunikeks sisu suhtes ning suruvad ebaõiglaselt maha konservatiivide hääli.