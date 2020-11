Armeenia president soovib ennetähtaegseid parlamendivalimisi

"Me kaotasime nii meile peale surutud sõjas, lahinguväljal, kui ka diplomaatilisel ja rahvusvahelisel areenil. Arvestades kujunenud olukorda, võttes arvesse avalikke nõudmisi, on ilmne, et sisepoliitiliste segaduste vältimiseks on ennetähtaegsete parlamendivalimiste korraldamine vältimatu," ütles Armeenia riigipea esmaspäeval avaldatud pöördumises.

Sargsjani sõnul on antud kontekstis ainsaks vastutustundlikuks lähenemiseks valitsuse ja võimupartei objektiivne hinnang oma potentsiaalile ning võimalikult kiire teekaardi esitamine, mille tulemusel on võimalik korraldada ennetähtaegsed üldvalimised.

"Selle ajani tuleb riigi juhtimine anda üle kõrge professionaalsusega rahvusliku leppimise valitsusele," lisas ta.

President rõhutas, et tema ettepanekud lähtuvad üldrahvalikest huvidest.