USA president Donald Trump küsis kaks kuud enne ametist lahkumist oma kõrgetelt nõunikelt võimaluse kohta anda löök Iraani tuumarajatistele, kirjutas esmaspäeval The New York Times.

Lahkuv president küsis läinud neljapäeval oma tippnõunikelt, nende seas asepresident Mike Pence, välisminister Mike Pompeo ja staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley, "kas tal on võimalus võtta lähinädalatel samme Iraani peamise tuumajaama vastu," kirjutas leht.

Ametnikud veensid presidenti sõjalist lööki mitte andma ja hoiatasid, et selline rünnak võib eskaleeruda laiema konfliktini tema ametiaja viimastel nädalatel.

Trump tõstatas küsimuse pärast seda kui Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) raportis öeldi, et Iraan jätkab uraani varumist.

Timesi andmeil oleks sellise löögi kõige tõenäolisem sihtmärk Natanz, kus Teherani uraanivaru on IAEA andmeil nüüd 12 korda suurem kui lubatakse tuumaleppes, millest Trump USA 2018. aastal välja viis.

Trump on taaskehtestanud Iraanile sanktsioonid ja neid pärast tuumaleppest lahkumist järjest karmistanud.

Euroopa riigid on püüdnud tuumalepet elus hoida ja loodavad, et kui Joe Biden Ühendriikide presidendiks saab, on diplomaatiline lepitus taas võimalik.

Trumpi valitsus on lubanud karistavaid meetmeid suurendada.

Osa kriitikute sõnul proovib tema valitsus luua "sanktsioonimüüri", mida Bidenil oleks ametisse asudes keeruline lammutama hakata.