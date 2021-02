Rahvusvahelise aatomienergia agentuuri inspektorid kinnitasid 3,6 grammi metallilise uraani olemasolu Isfahanis asuvas kütuse tootmise tehases, vahendas BBC.

Iraan selgitas, et viib läbi uurimis- ja arendustegevust, mille eesmärk on toota uurimisreaktorile kütust.

Metallilist uraani saab aga kasutada ka tuumapommi tuuma valmistamiseks.

Iraan on korduvalt rõhutanud, et tuumaprogramm on rahumeelne, kuid samas on riik kahe aasta jooksul taganenud mitmest tuumaleppega antud lubadusest.

Iraani sõnul on tegemist vastusega USA majandussanktsioonidele, mis taaskehtestati 2018. aastal, kui toonane president Donald Trump USA tuumaleppest välja viis.

Nüüdne president Joe Biden ütles, et Iraan peab hakkama tuumalepet uuesti täies mahus täitma enne, kui USA sanktsioonid tühistab. Iraani liider, ajatolla Ali Khameneni aga ütles omakorda, et USA peab astuma esimese sammu.

Tuumaleppe järgi nõustus Iraan mitte tootma 15 aasta jooksul metallilist uraani või tegema uurimis- ja arendustööd selle kohta.