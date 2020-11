Soomes tuvastati 228 uut koroonapositiivset

Lätis registreeriti ööpäeva jooksul 278 uut koroonaviiruse juhtumit, vahendas Läti rahvusringhääling. Esmaspäeval sai koroonaviiruse diagnoosi 89 inimest.

Kokku tehti 6059 testi, millest 4,6 protsenti olid positiivsed, päev varem oli näitaja 3,8 protsenti.

Lätis suri ööpäeva jooksul viiruse tagajärjel kuus inimest, kaks vanusevahemikus 70 kuni 75 eluaastat, kaks 75 kuni 80 eluaastat ja kaks 90 kuni 95 eluaastat.

Kokku on riigis viirusest paranenud 1557 inimest ning surnud 132 inimest.

Leedus tuvastati 996 nakatunut

Leedus registreeriti ööpäeva jooksul 996 uut nakatunut, ööpäeva jooksul tehti 12 480 testi, vahendas Leedu ringhääling. Päev varem lisandus 1152 koroonanakkuse juhtu.

Viimase ööpäeva jooksul suri Leedus koroonaviiruse tagajärjel 14 inimest, veel kuus koroonaviirusesse haigestunud inimest suri teistel põhjustel.

Riigis on suurimad nakkuskolded hooldekodudes, haridusasutustest ja haiglates. 475 koroonaviiruse juhtumit on sisse toodud välismaalt.

Kokku on pandeemia algusest surnud Leedus koroonaviiruse tõttu 229 inimest, 117 koroonaviiruse diagnoosiga inimest on surnud teistel põhjustel. Pandeemia algusest on riigis registreeritud 36 876 nakatumist, isolatsioonis on 109 697 inimest.

Soomes tuvastati 228 uut nakatunut

Soomes tuvastati ööpäeva jooksul 228 uut nakkusjuhtumit, veel esmaspäeval oli uusi nakatumisi 104. Nakatumisnäit on suurim Helsingi ja Uusimaa piirkonnas.

Alates pandeemia algusest on Soomes koroonaviiruse diagnoosi saanud 19 647 inimest, teatas Yle.