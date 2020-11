Oma vigadest õppimine, valitsuse kiire reageerimine ja kodanike koostöö võimudega – need on peamised põhjused, miks Soome on olnud palju edukam koroonaviiruse teise laine ohjeldamisel kui teised Euroopa Liidu riigid, kirjutab Helsingin Sanomat oma ülevaateloos.

"Peamiseks põhjuseks on soomlaste endi individuaalne vastutustunne: kantakse maske ja hoolitsetakse käte hügieeni eest," ütles Soome tervishoiuameti direktor Mika Salminen.

Tervishoiuameti andmetel on Soomes 14 päeva nakatumisnäit 100 000 elaniku kohta 54,5, Saksamaal on see näitaja 308,7, Itaalias 776 ja Rootsis 524,8.

"Kuigi koroonaviirusega nakatunute arv Euroopas jätkuvalt kasvab, siis Soome ei pruugi praegu olemasolevatele piirangutele uusi lisada," ütles Salminen.

Salmineni hinnangul on Soome valmis kiiresti reageerima, kui on märgata mõnes omavalitsuses nakatumiste arvu kasvamist. Kõige tähtsam on omavaheline koostöö, kus võtmerolli täidavad riiklikud koroonaviiruse eksperdid, kohalikud võimud ja haiglate töötajad.

Praeguseks on Soomes juba mitmeid näiteid, kuidas selline koostöö on edukalt toiminud.

Mikkeli linn on sellise omavahelise koostöö hea näide. Septembri alguses hakkasid seal koroonaviiruse nakkusjuhtumid kiiresti kasvama, kuid praeguseks on Soome suutnud seal olukorra stabiliseerida.

Mikkelis tehti võimalikult palju koroonaviiruse teste ja neist piisas, et tuvastada, kuidas inimesed olid haiguse saanud. Inimestel soovitati mitte koguneda avalikes kohtades ja mitte käia spordi-ja kultuuriasutustes, samuti sulgesid restoranid oma uksed juba enne keskööd.

"Kõige tähtsam ongi koroonaviiruse levimise tuvastamine ja kaardistamine," ütles Santeri Seppälä, kes on Lõuna-Soome tervise- ja sotsiaalameti ekspert.

Helsingi Ülikooli viroloogi Olli Vapalahti sõnul on ka teisi põhjusi, miks Soome on suutnud koroonaviirust teistest Euroopa riikidest paremini kontrollida.

Sotsiaalse distantsi hoidmine on epideemia levikut kindlast pidurdanud, geograafilised olud on siin kindlasti kasuks tulnud, kuna Soome rahvastikutihedus ruutkilomeetri kohta on üks Euroopa väiksemaid.

"Samuti on õpitud teiste riikide kogemustest, inimesed teevad võimudega koostööd ja on olnud lihtsalt tavalist õnne," ütles Vapalahti.

Seppälä hinnangul ongi kõige tähtsam, et inimesed ise jälgiksid ettevaatusabinõusid. Siis on võimalik lahti hoida meelelahutusasutused ja võimalik tähistada ka väiksemas ringis jõulupidusid.