Pillak: kes soovib erakonnast lahkuda, tehku seda pigem kohe kui hilissügisel

Reformierakonnas hõõguvad pärast parlamendis vähemusse jäämist pinged ja oodata võib järgmisi lahkujaid, ütlevad eksperdid. Vaatamata sellele on nii juhivahetus kui ka opositsiooni valitsusvastutuse võtmine praegu vähetõenäoline.

Pärast Kalev Stoicescu väljaastumist Eesti 200-st ja Meelis Kiili lahkumist Reformierakonnast jäi koalitsioon riigikogus vähemusse. Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juhi Õnne Pillaku hinnangul see parlamendi töös sügisel suuri pöördeid kaasa ei too.

"Veel rohkem tuleb koostöökohti otsida nendes küsimustes, mis on olulised ja mis tuleb vastu võtta. Ma arvan, et suurtes teemaplokkides või teemades ei ole see keeruline," lausus Pillak.

Samas tunnistas peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal, et parteil on praegu raske aeg.

"Päris palju tuleb erinevaid otsuseid teha, muutuseid teha. Eks me peame ise ka olema aktiivsemad selgitajad, et mis Eesti riigis on hästi ja mida me tahame tulevikus teha," sõnas Michal.

Olukord on pingeid loonud ka erakonnas sees. Pillak ei välista, et Kiilile võib järgneda teisigi lahkujaid.

"Kui keegi veel tunneb, et ei tunne ennast meie juures hästi, siis pigem need otsused tasub nüüd teha, mitte jätta seda kuhugi hilissügisesse, sest see on kõigi jaoks aus," ütles Pillak.

Poliitikaajakirjanik Urmas Jaagant ütles, et kindlasti on erakonnas rahulolematuid, kuid juhivahetust pole Reformierakonnas praegu oodata.

"Raske on ka ette kujutada, kes siis oleks see, kes tahaks seitse kuud enne valimisi ohjad üle võtta, mille jooksul ju tõenäoliselt midagi väga palju paremaks ei lähe," lausus Jaagant.

Valitsusvastutust ei paista soovivat ka opositsioon, arvas peaminister.

"Ma olen ka kõigile öelnud, et kõik, kes suudavad kokku panna toimiva enamuskoalitsiooni, kas seest või väljapoolt ja tahavad seda teha, siis mina ühtegi takistust ei tee. Vastupidi, aitan sellele kaasa. Nähke vaeva, pange seljad kokku. Eriti on see sõnum ka opositsioonile, kes tänasest või sellest nädalast on tegelikult ju enamuses," ütles Michal.