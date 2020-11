Euroopa Liidu piiri ebaseaduslik ületamine Lääne-Balkanilt on alates eelmisest aastast kahekordistunud, samal ajal kui Vahemerel on numbrid järsult langenud, kinnitas Euroopa Liidu piiriagentuur Frontex teisipäeval.

Frontexi kinnitusel on selle aasta esimese kümne kuuga Lääne-Balkani maapiirilt tulnutena avastatud 19 700 migranti, mida on rohkem kui kaks korda nii palju, kui oli eelmisel aastal sama aja jooksul.

Rohkem kui pooled neist migrantidest tulevad Süüriast ning afgaanid moodustavad nendest umbes veerandi.

Euroopa Liidus tervikuna on aga sellised piiriületused 21 protsendi võrra langenud peamiselt tänu nende vähenemisele Vahemerel.

Lääne-Vahemere kaudu oli selle aasta esimese kümne kuuga 13 400 ebaseaduslikku piiriületust, mida on 37 protsenti vähem kui 2019. aasta esimese kümne kuuga.

Ühel varemalt peamisel rändeteel üle Ida-Vahemere Türgist Kreekasse on vähenemine koguni 75 protsenti.

Frontexil on tulnud vastata meedias esitatud süüdistustele, nagu tõrjuks Euroopa piiriagentuur koostöös Kreeka võimudega migrante tagasi Türgi vetesse.

Sisserändajate kaitsega tegelevad organisatsioonid osutavad, et saabujail, kellest paljud on konfliktipiirkondadest pärit, on õigus varjupaika küsida ning piirivalve agressiivne tegevus seab nad ohtu.