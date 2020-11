Tänavused valimised on tõestanud, kui laialt on marihuaana Ühendriikides aktsepteeritud; mõnuainena on kanepit seadustamas nii liberaalne New Jersey, mõõdukas Arizona kui ka konservatiivne Montana.

Marihuaana on nüüd ulatuslikult legaliseerinud 15 osariiki, samas kui 36 lubab marihuaanat tarvitada raviotstarbel.

Mississippi valijad kiitsid raviotstarbelise marihuaana ülekaalukalt heaks sel kuul, kindlustades veelgi kanepi positsiooni riigi lõunaosas.

9. novembril avaldatud küsitluse kohaselt toetab marihuaana seadustamist 68 protsenti ameeriklastest ehk kaks korda rohkem kui 2003. aastal. Seda kinnitasid ka valimised, kus marihuaanameetmed said ülekaaluka parteiülese toetuse.

Lõuna-Dakotas ja Montanas, kus edu saatis vabariiklasi, toetas marihuaanat mõnuainena 16 protsendipunkti rohkem valijaid kui demokraadist valitud presidenti Joe Bidenit. Lõuna-Dakota kiitis heaks ka meditsiinilise marihuaana, seda 34 protsendipunkti suurema toetusega kui Bideni.

"Oleme sõdinud selle taime vastu terve sajandi ning iga mõistuspärase mõõdiku järgi on see sõda olnud armetu läbikukkumine," ütles legaliseerimist toetava marihuaanapoliitika projekti asedirektor Mathhew Schweich. "Sellega on saavutatud vaid miljonite ameeriklaste trellide taha panek, põlistatud rassismi ning võib-olla suurima ebaõiglusena on see pärssinud raviotstarbelise marihuaana uurimist."

Föderaaltasandil on marihuaana endiselt ebaseaduslik.

Aastal 1992 toetas seadustamist umbes 25 protsenti ameeriklastest ning tollane presidendikandidaat Bill Clinton püüdis vältida vastamist küsimustele marihuaana kasutamise kohta. Lõpuks lausus ta teleusutluses, et on sellega "eksperimenteerinud", ent talle see ei meeldinud ja ta ei ole seda "sisse hinganud".

Praegune valitud asepresident Kamala Harris aga tunnistas mullu raadiousutluses kunagist marihuaana suitsetamist.

Endine Lõuna-Dakota föderaalprokurör Brendan Johnson, kes on osariigi marihuaanaalgatusi toetanud, märkis, et tema kampaania on keskendunud tõsiasjale, et viimastel aastatel on kümme protsenti vahistamisi osariigis seotud marihuaana omamisega ja seda väikestes kogustes.

"Me seisame silmitsi tõsise probleemiga, kus me oleme kriminaliseerinud terve lõunadakotalaste põlvkonna ning maksame selle eest kallist hinda," märkis Johnson.

Marihuaanasõprade järgmine eesmärk on eemaldada see nende keelatud ainete föderaalsest nimekirjast, mida ei ole lubatud meditsiiinis kasutada ja millel on kõrge kuritarvitamise potentsiaal. See nimistu takistab laboritel uurida võimalikku kasu, mis tuleneb kanepi raviotstarbelisest kasutamisest.

USA kongressi esindajatekoja enamuse liider Steny Hoyer ütles möödunud nädalal, et algatab detsembris hääletuse eelnõu üle, mis dekriminaliseerib kanepi, algatab protsessi vägivallaga mitteoseotud marihuaanasüüdistuste tühistamiseks ja kõrvaldab selle konrollitavate ainete seadusest (Controlled Substances Act). Ei ole selge, kas eelnõu saab mõlema koja heakskiidu.

Kahe Georgia järelvalimise tulemus võib otsustada eelnõu saatuse senatis, mille enamuse liider Mitch McConnell on sellele seni vastu seisnud.

Järgmisel aastal kaalub marihuaanaga seotud eelnõusid veel mitu osariiki, mis võib kongressi täiendavalt survestada.

Pooldajad väidavad, et see tööstus looks töökohti ja tooks maksuraha valitsustele, mis on saanud kannatada COVID-19 pandeemiast tingitud äride sulgemise tõttu.

Kuid mõned on siiski laialdase seadustamise vastu.

Lõuna-Carolina vabariiklasest kuberner Kristi Noem ütles, et marihuaana viib inimesed teiste, suuremat sõltuvust tekitavate uimastite kasutamiseni. Montana korrakaitsjad ja prokurörid aga väidavad, et seaduslik kanep toob kaasa pilves autojuhtimise ja teisi kuritegusid ning süvendab vaimse tervise probleeme.

Küsitlus näitas, et veidi alla poole vabariiklastest, kes peavad end poliitiliselt konservatiivideks ja käivad iga nädal kirikus, arvavad, et marihuaana peaks olema seaduslik.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed, keda tuntakse üldiselt mormoonidena, on jõuliselt vastu ulatuslikule seadustamisele Arizonas, kuigi nad toetasid raviotstarbelist marihuaanat Utah's.