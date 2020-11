USA valitud president Joe Biden rääkis teisipäeval esimest korda pärast presidendivalimiste võitu Iisraeli ja India peaministriga, kes on on olnud president Donald Trumpi liitlased.

Biden kinnitas Iisraeli peaministrile Benjamin Netanyahule, kellel olid USA eelmise demokraadist presidendi Barack Obamaga keerulised suhted, et ta "tagab, et USA-Iisraeli suhted tugevnevad ja naudivad tugevat parteiülest toetust".

USA valitud presidendi sõnul kinnitas ta "tugevat toetust Iisraeli julgeolekule ja tema tulevikule juudi- ja demokraatliku riigina".

Netanyahu kantselei teatel oli Iisraeli valitsusjuhil "soe vestlus" Bideniga.

Biden rääkis ka Iisraeli presidendi Reuven Rivliniga, kelle ametikoht on suuresti tseremoniaalne.

Biden pidas telefonivestluse ka India valitsusjuhi Narendra Modiga.

Indial on parteiülene toetus Washingtonis, kuid USA demokraatidest seadusandjad on avaldanud muret inimõiguste olukorra pärast hindust Modi võimuperioodil. Mureallikaks on olnud vastuoluline kodakondsusseadus ja autonoomia tühistamine moslemite enamusega Kashmiris.

Bideni sõnul loodab ta teha Modiga koostööd selliste ühiste väljakutsetega tegelemisel nagu koroonapandeemia, piirkondlik julgeolek, kliimamuutus ning "demokraatia tugevdamine kodus ja välismaal".

India välisministeeriumi teatel kutsus Modi Bidenit koostööle ligipääsu tagamisel koroonavaktsiinile ning edastas tervitused USA asepresidendiks valitud Kamala Harrisele, kelle ema on Indias sündinud.

Biden suhtleb välisriikide liidritega ajal, mil ametisolev USA president Donald Trump ei ole veel valimiskaotust tunnistanud.