X!

Vance noomis Iisraeli poliitikuid USA-Iraani leppe kritiseerimise eest

Välismaa
USA asepresident JD Vance
USA asepresident JD Vance Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz/CNP/ZUMA Press Wire
Välismaa

USA asepresident JD Vance noomis neljapäeval teravalt Iraani lepet kritiseerinud Iisraeli poliitikuid. Ta meenutas, et USA president Donald Trump on Iisraeli ainus liitlane.

Samal ajal kui Trumpi administratsioon kaitses Iraaniga sõja lõpetamise lepet, küsiti Vance'ilt teadete kohta, mille kohaselt on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lepingu tõttu maruvihane.

Vance sõnas, et pole ta Netanyahult selliseid kommentaare kuulnud, kuid kritiseeris Iisraeli valitsuskabineti liikmeid, kes tema sõnul ründavad lepet ja on isiklikult rünnanud ka Trumpi.

"Minu sõnum neile on kahene. Esiteks: Donald J. Trump on hetkel kogu maailmas ainus riigipea, kes suhtub Iisraeli riiki pooldavalt," ütles Vance Valges Majas ajakirjanikele.

"Kui mina kuuluks Iisraeli valitsuskabinetti, siis ma ilmselt ei ründaks ainsat võimsat liitlast, kes mul terves maailmas alles on jäänud," sõnas Vance.

Samuti meenutaks asepresident neile kabinetiliikmetele, et kaks kolmandikku Iisraeli kaitsvatest relvadest "on ehitatud ameeriklaste kätega ja kinni makstud Ameerika maksumaksjate rahaga".

USA annab Iisraelile igal aastal umbes neli miljardit dollarit sõjalist abi.

"Iisraeli probleem ei ole Donald J. Trump, ning igaüks Iisraelis, kes arvab, et nende suurim probleem on USA president, peab ärkama ja mõistma tegelikku olukorda, milles riik viibib," märkis Vance.

Pinged USA ja Iisraeli vahel kasvavad

Vance'i sõnavõtt Valge Maja pressikonverentsil peegeldas kasvavaid pingeid kahe pikaajalise liitlase vahel. See toimus peaaegu neli kuud pärast seda, kui USA ründas koos Iisraeliga Iraani, mis raputas turge ja globaalseid naftavarusid, sest Teheran vastas elutähtsa Hormuzi väina tarnekoridori sulgemisega.

Iisraeli poliitikud kogu poliitilisest spektrist, sealhulgas mõned Netanyahu liitlased, on lepet kritiseerinud. Nende sõnul ei lahenda see muresid Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide pärast ning piiraks Iisraeli sõjalisi operatsioone Liibanonis tegutseva ja Iraani toetatud rühmituse Hezbollah vastu.

Kolmapäeval Prantsusmaal toimunud G7 tippkohtumise lõpukõnes püüdis Trump Iisraeli muresid pisendada. Trump märkis oma viimases avalikus noomituses USA partnerile Iraani-vastases sõjas, et Netanyahu võiks võitluses Hezbollah' võitlejatega kasutada "pehmemat lähenemist".

Trump ja Iraani juhid kiitsid sel nädalal heaks vastastikuse mõistmise memorandumi, mis lükkas kõige keerulisemad küsimused läbirääkimiste järgmisesse etappi, ilma igasuguse garantiita, et need kunagi lahendatakse.

Vance tõi välja asjaolu, et Pärsia lahe riigid kiitsid leppe heaks, "Nad ütlevad, et see on piirkonna jaoks hämmastavalt muutust toov, sest nii või teisiti võidame meie ja ka laiem piirkond," lausus ta.

Vance'i sõnavõtt võimendas tema varasemaid, neljapäeval väljaandele The New York Times antud intervjuus kõlanud seisukohti, kus ta kritiseeris Iisraeli "imeliku paanika" ja USA ning Iraani vahel sõlmitud leppe "üledramatiseerimise" pärast.

"Minu meelest on see Iisraeli paanitsemine veidi kentsakas, sest see tuleneb umbusust, kuid ma usun, et Ameerika on tolle piirkonna usalduse välja teeninud," lausus Vance.

Viidates leppe konkreetsetele kriitikutele – Iisraeli paremäärmuslikele valitsuskabineti ministritele Itamar Ben-Gvirile ja Bezalel Smotrichile – sõnas Vance: "Minu vastus neile oleks ilmselt järgmine: mis on täpsemalt teie ettepanek? Te olete üheksa miljoni elanikuga riik. Kõiki oma riikliku julgeoleku probleeme ei ole võimalik lahendada pelgalt tapmisega."

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

arva ära ja jookse!

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:25

AKI hinnangul on Treimann-Legranti veebileht omaalgatuslik karistusregister

21:22

Järva-Jaanis kerkib kaubanduskeskus muistse kalmistu peale

21:22

Reedel on sooja kuni 24 kraadi

21:21

ERR Brüsselis: USA sõjalist abi Euroopas ei saa kiirkorras asendada

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

20:50

Vance noomis Iisraeli poliitikuid USA-Iraani leppe kritiseerimise eest

20:40

Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

20:30

Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

20:09

Lehis jõudis vehklemise EM-il poolfinaali Uuendatud

20:03

Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:30

Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

15:10

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

09:40

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

17.06

Sõja 1575. päev:CBS: Venemaal võib tekkida puudus S-300 õhutõrjerakettidest Uuendatud

17.06

Allikas: bensiinipuuduses vaevlev Venemaa pööras pilgu Aasia kütuseturu poole

13:58

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

17.06

Telegraph: Iraani kõrgeimat juhti ootavad ees rasked ajad

08:05

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

08:58

Tallinnas muutub liikluskorraldus mitmel olulisel teelõigul

17.06

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

ilmateade

SPORT

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

20:40

Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

20:09

Lehis jõudis vehklemise EM-il poolfinaali Uuendatud

20:03

Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

loe: kultuur

15:51

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

14:28

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

14:11

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

14:04

Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

loe: eeter

18:23

"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

17:46

Karl Killing: sõprade kaotamise järel sain aru, et ei pea kogu aeg kuuenda käiguga sõitma

14:28

Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

12:06

Olle Mirme: ei ole kaugel päev, mil virtuaalnäitlejad saavad kuulsaks

Raadiouudised

18:55

Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18:35

Tuumajaama rajamisest huvitatud arendaja loodab Eestis tuumajaama valmis saada 10 aasta pärast

18:35

Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

16:30

Estonia teatriga seotud komisjon soovib teatri ruumivajaduste analüüsi

16:05

Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

15:20

Raadiouudised (18.06.2026 15:00:00)

12:30

USA ja Iraan sõlmisid esialgse kokkuleppe relvarahu jätkumise osas

12:25

Ilm läheb soojemaks

12:25

Brüsselis kohtuvad NATO kaitseministrid ja Euroopa Liidu riigijuhid

12:20

Raadiouudised (18.06.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo