Vance noomis Iisraeli poliitikuid USA-Iraani leppe kritiseerimise eest

USA asepresident JD Vance noomis neljapäeval teravalt Iraani lepet kritiseerinud Iisraeli poliitikuid. Ta meenutas, et USA president Donald Trump on Iisraeli ainus liitlane.

Samal ajal kui Trumpi administratsioon kaitses Iraaniga sõja lõpetamise lepet, küsiti Vance'ilt teadete kohta, mille kohaselt on Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lepingu tõttu maruvihane.

Vance sõnas, et pole ta Netanyahult selliseid kommentaare kuulnud, kuid kritiseeris Iisraeli valitsuskabineti liikmeid, kes tema sõnul ründavad lepet ja on isiklikult rünnanud ka Trumpi.

"Minu sõnum neile on kahene. Esiteks: Donald J. Trump on hetkel kogu maailmas ainus riigipea, kes suhtub Iisraeli riiki pooldavalt," ütles Vance Valges Majas ajakirjanikele.

"Kui mina kuuluks Iisraeli valitsuskabinetti, siis ma ilmselt ei ründaks ainsat võimsat liitlast, kes mul terves maailmas alles on jäänud," sõnas Vance.

Samuti meenutaks asepresident neile kabinetiliikmetele, et kaks kolmandikku Iisraeli kaitsvatest relvadest "on ehitatud ameeriklaste kätega ja kinni makstud Ameerika maksumaksjate rahaga".

USA annab Iisraelile igal aastal umbes neli miljardit dollarit sõjalist abi.

"Iisraeli probleem ei ole Donald J. Trump, ning igaüks Iisraelis, kes arvab, et nende suurim probleem on USA president, peab ärkama ja mõistma tegelikku olukorda, milles riik viibib," märkis Vance.

Pinged USA ja Iisraeli vahel kasvavad

Vance'i sõnavõtt Valge Maja pressikonverentsil peegeldas kasvavaid pingeid kahe pikaajalise liitlase vahel. See toimus peaaegu neli kuud pärast seda, kui USA ründas koos Iisraeliga Iraani, mis raputas turge ja globaalseid naftavarusid, sest Teheran vastas elutähtsa Hormuzi väina tarnekoridori sulgemisega.

Iisraeli poliitikud kogu poliitilisest spektrist, sealhulgas mõned Netanyahu liitlased, on lepet kritiseerinud. Nende sõnul ei lahenda see muresid Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide pärast ning piiraks Iisraeli sõjalisi operatsioone Liibanonis tegutseva ja Iraani toetatud rühmituse Hezbollah vastu.

Kolmapäeval Prantsusmaal toimunud G7 tippkohtumise lõpukõnes püüdis Trump Iisraeli muresid pisendada. Trump märkis oma viimases avalikus noomituses USA partnerile Iraani-vastases sõjas, et Netanyahu võiks võitluses Hezbollah' võitlejatega kasutada "pehmemat lähenemist".

Trump ja Iraani juhid kiitsid sel nädalal heaks vastastikuse mõistmise memorandumi, mis lükkas kõige keerulisemad küsimused läbirääkimiste järgmisesse etappi, ilma igasuguse garantiita, et need kunagi lahendatakse.

Vance tõi välja asjaolu, et Pärsia lahe riigid kiitsid leppe heaks, "Nad ütlevad, et see on piirkonna jaoks hämmastavalt muutust toov, sest nii või teisiti võidame meie ja ka laiem piirkond," lausus ta.

Vance'i sõnavõtt võimendas tema varasemaid, neljapäeval väljaandele The New York Times antud intervjuus kõlanud seisukohti, kus ta kritiseeris Iisraeli "imeliku paanika" ja USA ning Iraani vahel sõlmitud leppe "üledramatiseerimise" pärast.

"Minu meelest on see Iisraeli paanitsemine veidi kentsakas, sest see tuleneb umbusust, kuid ma usun, et Ameerika on tolle piirkonna usalduse välja teeninud," lausus Vance.

Viidates leppe konkreetsetele kriitikutele – Iisraeli paremäärmuslikele valitsuskabineti ministritele Itamar Ben-Gvirile ja Bezalel Smotrichile – sõnas Vance: "Minu vastus neile oleks ilmselt järgmine: mis on täpsemalt teie ettepanek? Te olete üheksa miljoni elanikuga riik. Kõiki oma riikliku julgeoleku probleeme ei ole võimalik lahendada pelgalt tapmisega."