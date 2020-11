"Narva politseijaoskonna juhina palus Sergei Andrejev enda vahetul alluval, kellel oli ametisõidukiga töölt koju ja kodust tööle sõitmise õigus, sõidutada ka ennast kodust tööle ja töölt koju, elades ja töötades seejuures erinevates asulates. Alluvas tekitati veendumus, et selline sõidutamine on õiguspärane ja sellega hoidis Sergei Andrejev kokku enda kulutusi transpordile. Kokku tuvastati 46 sellist sõitu 10 kuu jooksul," ütles PPA sisekontrollibüroo talituse juht Evelin Kääparin ütles ERR-i venekeelsete uudiste portaalile.

Viru maakohus ei leidnud aga juhtunus kuriteo tunnuseid ja käskis süüasja lõpetada. Samuti otsustas kohus, et Andrejevile tuleb kompenseerida kaitsekulud 2700 euro ulatuses.

"Mulle pandi süüks ühised sõidud koos kolleegiga. Need toimusid siis, kui mul ei olnud võimalust oma autoga sõita - see oli kas remondis või kasutas seda mõni teine pereliige. Siis ma palusin kolleegi, kellel oli luba sellisteks sõitudeks, võtta mind peale ja tuua tööle. Ta sõitis minuga Toilast Jõhvi ja pärast sõitsime sealt edasi Narva. Aga ta ei võtnud mitte ainult mind peale, vaid ka teisi kolleege. Politsei jaoks oli see tavaline praktika," rääkis Andrejev rus.err.ee-le.

Andrejevi sõnul teadsid sellest kõik kolleegid ning ka politsei Ida prefekt. "Aga kui Ida prefektuuri sisekontrollibüroo talituse juht mullu novembris sellest teada sai, otsustas ta algatada distsiplinaarmenetluse. Nagu ma oleksin tekitanud politseile kahju 200 euro ulatuses, ehkki amet ei ole mult mingisugust kulu välja nõudnud. Kokkuvõttes näeme, et riigi raha kulutatakse tühja - raisati kohtu, minu enda ja uurijate tööaega. Ma usun, et kogu see protsess läks maksma umbes 10 000 eurot. Selle raha oleks vabalt võinud kasutada sellele, et Narva tänavatel oleks jõulude ja aastavahetuse ajal rohkem politseipatrulle. Aga ma näen, et Ida prefektuuri sisekontrolli juhil on suured ambitsioonid, kuigi ta tegeleb pisiasjadega," ütles Andrejev.

Endine politseijuht märkis, et ta ei ole esimene sisekontrolli uurimise ohver. "Näiteks hiljuti saavutas kohtus võidu Jõhvi politsei endine juht Kalle Kuusik. Sisekontrolli töö efektiivsuse suhtes tekib küsimusi, juhtkonnal on, mille üle mõelda," tõdes Andrejev.

Kohtu otsus ei ole veel jõustunud ning politsei sisekontrollil on 15 päeva aega seda vaidlustada.

Andrejev juhtis Narva politseijaokonda kümme aastat. Tema viimaseks tööpäevaks jäi eelmise nädala reede. Esmaspäeval alustas samal kohal tööd Indrek Püvi. Andrejev jääb pensionile.

"Ma pettusin organisatsioonis. Selle uurimise tõttu oli viimane aasta minu aasta tööl psühholoogiliselt väga raske," ütles Andrejev.