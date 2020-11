Kui 2020. aasta riigieelarves oli regionaalseteks investeeringuteks 4,2 miljonit eurot, siis tuleva aasta riigieelarves kasvab see Aivar Koka sõnul kuue miljonini. Ta ei osanud veel öelda, kuidas see summa riigikogu erakondade vahel täpselt jaotuma hakkab.

Kolmapäeval läbis 2021. aasta riigieelarve teise lugemise. Kokk ütles märkis, et aktiivne arutelu katuserahade kasutamise ümber läheb lahti järgmise nädala jooksul. "Järgmise nädala lõpuks peavad kõik ettepanekud olema esitatud," märkis Kokk.

EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak ütles kolmapäeval ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast", et katuserahade jagunemise suurusjärgud on samad, mis eelmisel aastal. "Arutelu käib, palju on tulnud ettepanekuid maapiirkondadest, mis asjad oleks vaja ära teha. See arutelu seisab ees," lausus Pohlak.

Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Andrei Korobeiniku sõnul teeb Keskerakond 2021. aasta eelarvesse ettepanekuid 2,3 miljoni euro eest.

Reformierakonna fraktsiooni liige Siim Kallas kinnitas ERR-ile, et Reformierakond taaskord ei osale katuserahade jagamisel. "Meie seisukoht, et me ei osale katuserahade jagamisel, peaks ajakirjandusele juba ammu teada olema," lausus Siim Kallas.

2021. aasta riigieelarve eelnõu viimane lugemine on praeguse seisuga plaanitud 9. detsembrile.