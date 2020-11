USA lennundusamet taastas Boeing 737 Max lennuloa

Boeingu mudeli 737 Max lennud peatati 2019. aasta märtsis pärast Etiophian Airlinesi lennukatastroofi. Viis kuud varem kukkus Jaava mere kohal alla Indoneesia Lion Airi sama mudeli lennuk. Kahes õnnetuses hukkus kokku 346 inimest.

Lennukid ei naase teenistusse siiski veel nii pea. FAA teatel tuleb veel heaks kiita muudatused pilootide koolituses ja lennufirmad peavad läbi viima lennukite hoolduse.

FAA märkis, et otsus tehti koostöös lennuohutusametitega üle maailma.

"Need järelevalveametid ütlesid, et Boeingu tehtud disainimuudatused ning muudatused pardatöötajate talitsuses ja täiendused väljaõppes annavad neile piisavalt kindlust, et tunnistada see lennuk enda riikides ja regioonides lennukõlblikuks," teatas FAA.

Õnnetustele järgnes pikk juurdlus ja ülekuulamised USA kongressis, kus kritiseeriti FAA-d kehva järelevalve eest ja Boeingut uue tarkvarasüsteemi rutaka kasutuselevõtu eest, mida tehes seati kasum turvalisusest kõrgemale.

Uurijate tähelepanu keskmes oli automaatne varisemiskiiruse vastane süsteem MCAS, mille ülesanne on suunata lennuki nina allapoole, kui lennukit ähvardab tõstejõu kadumine või mootori seiskumine.

Kui lennukite lennud peatati, oli maailmas teenistuses pea 400 737 Max lennukit ning Boeing on alates sellest ehitanud ja lattu pannud veel üle 450 sama mudeli lennuki. Õnnetuste ja lendude peatamise järel tühistati aga üle 1000 Maxi tellimuse, mis on firmale suure hoobi andnud.