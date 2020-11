Tallinna jõuluturg siiski toimub, aga väiksemana

Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm kinnitas Pealinnale, et loomulikult jõuluturg toimub, kuigi väiksemas mahus. "Väiksema mahu all pean ma silmas seda, et kui meil on olnud 27 laadamajakest, siis sel korral tuleb üheksa majakest koos nelja müüjaga," lausus ta.

Teise traditsioonilise jõuluatraktsiooni ehk Raekoja platsi jõulukuuse püstitamine lükkus keeruliste ilmaolude tõttu aga edasi. Neljapäevaks kavandatud jõulukuuse toomine lükkub tõenäoliselt järgmisesse nädalasse, teatas Kesklinna valitsus.

"Tugevad tuuleiilid, mis ilmaprognoosi kohaselt kestavad nädala lõpuni, ei luba langetada ja tõsta suuri puid elamute läheduses. Teatame uue aja, kui see on selgunud," ütles Kesklinna valitsuse avalike suhete nõunik Ester Šank.

Tänavu paigaldatakse jõuluajaks Raekoja platsile suur soovilatern, kuhu on võimalik sisse astuda ja oma soovid üles tähendada, ütles Kadrioru Pargi juhataja Ain Järve.