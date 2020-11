Sulgemise põhjuseks on Rootsi peaministri poolt välja öeldud uued piirangud, millega võib korraga koguneda maksimaalselt kaheksa inimest. Selle tõttu sulgeb Skansen esimest korda oma 129 aasta pikkuse tegutsemisaja jooksul sissepääsu ja tühistab kõik jõuluperioodile plaanitud üritused.

"Oleme otsustanud sissepääsud sulgeda järgmisel reedel, 27. novembril kell 15. See tähendab, et see on viimane päev, kui saate meid külastada kuni kevadeni, mil loodame taas oma külalisi tervitada! Skanseni jõulud jäävad seega ära," teatas Skanseni tegevjuht John Brattmyhr.

Ta lisas, et Skansenil on kahju, et selline otsus langetati, kuid uute koroonasuuniste valguses oli see vajalik otsus.

"See on vastutuse võtmine vastavalt uutele juhistele, kus kõiki inimesi kutsutakse üles vastutama ja mitte kogunema suuremas grupis kui kaheksa inimeset," lisas Brattmyhr.

Ta selgitas, et Skansenil on väga raske rahaliselt motiveerida ja hoida end avatud, kui ei saa rohkem külalisi vastu võtta. Piletitulu on Skanseni peamine sissetulekuallikas.

Rootsis on koroonanumbrid taas kasvanud - möödunud ööpäevaga tuvastati koroonaviirus 7240 inimesel, koroonaviirus nõudis 66 inimese elu.