Valimiskomisjoni juht: näotuvastuse idee pole halb, kuid kallis

Vabariigi valimiskomisjoni esimees Oliver Kask ütles, et IT-ministri Raul Siemi idee hakata kasutama e-valimistel näotuvastust, ei ole sugugi halb, kuid see süsteem lähleb kindlasti kallimaks. Kase hinnangul oleks lihtsam kaaluda mobiiltelefoniga hääletamise võimaluse loomist.

Kask rääkis ERR-ile, et Siem ei ole oma ideed veel ei valimisteenistusele ega ka valimiskomisjonile tutvustanud ning probleem, mida minister lahendada püüab, pole selge.

"Ministri ettepanek tähendab valimisseaduste ja rahvahääletuse seaduse muutmist. Eks kõigepealt tahaksime ära näha analüüsi, mis selle muudatuse taga on. Ministeerium ei ole veel seaduseelnõu väljatöötamiskavatsust avalikustanud," ütles ta.

Kask tõdes, et näotuvastuse kasutuselevõtt toob kaasa suuri muudatusi.

"Kindlasti eeldab näotuvastuse lisamine päris olulisel määral nii arvuti riistvara kui ka täiendava tarkvara muutmist. Praegune e-valimine, e-hääletamine saab toimuda ainult arvuti teel, mitte mobiiltelefoniga, aga paljudel arvutitel neid kaameraid, mis näotuvastuseks vajalikud on, olemas ei ole. Teiseks, tarkvara poole pealt hetkel on turvakaalutlustel viidud valijarakenduse ligipääs nii arvuti riistvarale kui ka erinevatele infosüsteemidele, mis hõlmaks ka fotopanka, miinimumini. Sellist suhestumist erinevate programmidega, tarkvaraäppidega loodud ei ole," selgitas Kask.

Ta ütles, et kui elektrooniline näotuvastus luua, siis see eeldab ka erinevate programmide omavahelist suhtlemist, mis aga omakorda võib kaasa tuua täiendavad turvaohud. "Kindlasti vajab see ka IT-spetsialistide eelnevat analüüsi, kas ja kuidas see võimalik on," lisas ta.

Kase hinnangul ei pruugi olemasolevate e-valimise programmide muutmine järgmisel sügisel toimuvateks kohalikeks valimisteks valmiski saada.

Kase sõnul oleks lihtsam luua võimalus mobiiltelefoni teel hääletada.

"Mis puudutab selle valiku põhimõttelist lahendust, siis eriti, kui kunagi tulla tagasi mobiiltelefoniga hääletamise võimaluse loomise juurde, mida seni just turvakaalutlustel pole tehtud, siis mobiiltelefoniga hääletamise puhul see võib-olla inimese enda seadmete probleemkoht langeb ära. Kui arvutisse nõuda, et oleks kaamera olemas, siis paljud inimesed võib-olla e-hääletamisel enam osaleda ei saa, kuna neil arvutil pole seda õiget kaamerat. Mobiiltelefonidel võib-olla seda probleemi nii palju ei ole ja see muudatus oleks lihtsam teha," rääkis valimiskomisjoni juht.

Ideed näotuvastamise kasutamisest ta aga halvaks ei pea. "Võib-olla see mõte iseenesest näotuvastust kasutada ei ole ju sugugi halb. See olukord, kus jaoskonnakomisjoni töötajad valimisjaoskonnas kohapeal peavad inimest tema dokumendi põhjal identifitseerima, ei ole ju sugugi ka probleemivaba, inimlikke eksimusi isikute näotuvastamisel võib tulla ikka ette. Ka selline biomeetriline isikutuvastus jaoskonnas võib olla üks lahendus, millega tulevikus tegeleda.

See süsteem kindlasti läheb kallimaks. See on poliitilise valiku koht, kui palju me sellesse investeerida tahame," rääkis Kask.