Easyjeti uute eeskirjade kohaselt peavad kõik tasuta pagasid mahtuma eesoleva istme alla - see ei lase reisijatel ratastega kohvrit pardale võtta. Pardapagasi suuruse piirang on 45x36x20 sentimeetrit, teatas The Times.

Lennufirma kehtestas uue korra, et kiirendada pardaleminekut.

"Ülemiste kappide ruum on piiratud ja see tekitab probleeme, kui liiga palju reisijaid on kaasa võtnud suure käsipagasi," teatas Easyjet oma pressiteates.

"Kuigi lennufirma on teatanud, et pagasimaks on mõeldud täpsuse parandamiseks ja pardalemineku kiirendamiseks, siis Easyjet juba teenib miljoneid naelu lisamaksudega, seega reisijatel on täielik õigus kahtlustada, et Easyjet tahab lihtsalt lisaraha teenida," ütles Which? Traveli ajakirja toimetaja Rory Boland.

"Kuna Easyjet teenindab peamiselt puhkuselende, siis enamikel reisijatel ei jäägi midagi muud üle, kui lihtsalt juurde maksta," lisas Boland.

Easyjet pole ainus Euroopas tegutsev lennufirma, kes suure käsipagasi eest lisamaksu nõuab. Eelmise aasta novembris kehtestasid sarnase maksu odavlennufirmad Ryanari ja Wizz Air.

"Reisijate arv ei taastu 2019. aasta tasemele ilmselt enne 2023. aastat ja selline klientide kohtlemine ei pruugi olla kõige mõistlikum," ütles reisiajakirja Head For Points toimetaja Rob Burgess.