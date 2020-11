Georgia kuberner kinnitas Bideni võitu näitavad valimistulemused

Valimistulemuste kinnitamine Georgias viib osariigi sammu võrra lähemale valimistega ühele poole jõudmisele.

Trump ja tema poolehoidjad on esitanud süüdistusi pettusest 3. novembril peetud valimistel.

Georgia riigisekretär Brad Raffensperger kinnitas osariigi 159 maakonna esitatud tulemused pärast seda, kui valimistel antud umbes viis miljonit häält oli käsitsi uuesti üle loetud.

Biden sai 2,47 miljonit häält, Trump 2,46 miljonit ja libertaar Jo Jorgensen 62 138. Biden edestas Trumpi 12 670 hääle ehk 0,25 protsendipunktiga.

Hiljem reedel kinnitas vabariiklasest kuberner Brian Kemp osariigi 16 valijameest, teatas tema kõneisik Cody Hall.

Pressikonverentsil ei kiitnud Kemp selgesõnaliselt tulemusi heaks, vaid ütles, et seadus nõuab talt kinnituse formaliseerimist. See sillutab Trumpi kampaaniameeskonnale tee astumaks teisi õiguslikke samme ja taotlemaks häälte uut ülelugemist, kui nad peaks seda soovima.

Häälte uus käsitsi ülelugemine oli vajalik osariigi uue valimisseadusega ette nähtud auditi jaoks ning see ei olnud reageering võimalikele probleemidele ega kellegi ametlikule taotlusele hääli uuesti üle lugeda.

Auditi eesmärk oli kinnitada, et hääletusmasinad arvutasid hääled korrektselt kokku.

Biden on esimene demokraadist presidendikandidaat, kes on võitnud Georgias alates 1992. aastast.

Nüüd, mil valimistulemused on kinnitatud, on Trumpi kampaanial kaks tööpäeva aega taotlemaks häälte korduslugemist, kuna vahe Bideniga on alla 0,5 protsendi.

Käsitsi häältelugemine andis veidi erinevad tulemused masinloetud tulemustega võrreldes, kuid osariigi 159 maakonnast 103 oli see alla 0,05 protsendi.

Rafffensperger ütles reedel, et ta kavatseb esitada seadusmuudatused, mis suurendaksid usaldust valimistulemuste vastu. Muu hulgas antaks osariigi ametnikele võimalus sekkuda maakondades, kus on valimiste administreerimisega süstemaatilisi probleeme.