USA vabariiklik partei keskendub Georgias senativalimiste võitmisele

Vabariiklastest senaatorid Mitch McConnell ja Todd Young on oma kolleegidele öelnud, et kõik peavad pingutama, et Georgia osariigi senaatorid David Perdue ja Kelly Loeffler säilitaksid oma kohad, teatas The Wall Street Journal.

"Me oleme viimane kaitseliin, Georgia senati kohad on määrava tähtsusega, et me saaksime kaitsta kõike, mida president Trump nelja aastaga saavutas" ütles senaator Perdue teisipäeval Fox Newsile.

Vabariiklaste partei senaatorid sõidavad Georgiasse, et pidada kõnesid ja koguda kampaaniaks raha, kus kampaaniakulud on ületanud 300 miljoni dollari piiri.

Seni on demokraatide kandidaadid Raphael Warnock ja Jon Ossoff kulutanud rohkem kui vabariiklaste kandidaadid Loeffler ja Perdue. Kuid vabariiklaste partei toetusfondid on kogunud veel rohkem raha, olles praeguseks panustanud Georgia valimiskampaaniasse juba 90 miljonit dollarit.

Selle nädala jooksul on mõlema partei kandidaadid ja parteide toetusfondid kulutanud Georgia valimistel televisiooni- ja raadioreklaamidele ligi 100 miljonit dollarit, järgmisest nädalast jaanuari alguseni on broneeritud veel 192 miljonit dollarit.

Georgias kandideerivad Perdue ja Loeffler pole siiamaani tunnistanud Joe Bideni valimisvõitu ja vabariikliku partei strateegide hinnangul on Georgias võitmiseks kindlasti vaja president Trumpi toetust.

President Trumpi väimees ja nõunik Jared Kushner on samuti julgustanud Trumpi osalema aktiivselt Georgia valimistel.

Trump ütles neljapäeval, et ta sõidab 5. detsembril Georgiasse, et toetada Perdue´d ja Loeffleri.

Perdue vastu kandideeriv demokraat Jon Ossof väitis, et Georgia osariigi senativalimiste muutumine üleriigiliseks poliitiliseks võitluseks tuleb kasuks demokraatidele. "Et uus administratsioon saaks efektiivselt riiki juhtida, siis senati enamus on määrava tähtsusega," ütles Ossof.

Esialgsetel Georgia osariigi senativalimistel ei saanud ükski kandidaat 50 protsenti häältest. Selle tulemusena korraldatakse 5. jaanuaril uued valimised.

Kui senati kohad jagunevad võrdselt, siis määravaks saab asepresidendi hääl, kelleks saab demokraat Kamala Harris.