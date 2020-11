Aguri sõnul ei ole planeeritavad meetmed proportsionaalsed ega õigustatud ja piirangute kehtestamisel tuleks arvestada ka koolide erisusi.

Direktor tõi oma pöördumises valitsuse poole välja, et kuigi Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel, on ligi 80 protsenti õpilaste emakeel vene keel, mistõttu on pidev õpetaja tugi ja kontaktõpe eestikeelses keelekeskkonnas eriliselt tähtis.

"Kogesime kevadise kontaktõppe ajal, et kontaktõppe naturaalsest keelekeskkonnast väljumine mõjus õpilaste hakkamasaamisele, motivatsioonile ja edasijõudmisele laastavalt. Siin on ka üks põhjuseid, miks me oleme sel õppeaastal pea poole väiksema õpilaste arvuga kui eelmisel õppeaastal," kirjutas Agur pöördumises.

Agur märkis, et kool on valmis piirama õpilaste arvu ruumides kuni 10 õpilaseni ja kehtestama maskikohustuse. Samuti on kool valmis rakendama paindõpet, et õpilsaed saaksid õppetöös osaleda samal ajal nii ruumis kui videoülekande teel distantsilt.

Peaminister Jüri Ratas ütles "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valitsuse kavandatavate uute meetmete järgi peaksid gümnaasiumiosa klassid Harju- ja Ida-Virumaal olema distantsõppel alates 24. novembrist kuni 10. jaanuarini, mil lõpeb jõuluvaheaeg.