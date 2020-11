Siiamaani on USA tegutsenud Somaalias, oma Djiboutis asuvas baasis. Rünnakuid tahetakse laiendada Keenia aladele, et kiiremini reageerida islamistide tegevusele, teatas The Times.

Sellel aastal korraldasid islamistid rünnaku USA õhubaasis Keenias, kus surma sai kolm ameeriklast.

Ameeriklased tahtsid vastata droonirünnakuga, kuid tundide jooksul, mis kulusid Keenia ametivõimudel loa andmiseks, olid islamistid kadunud

Vastutuse ameeriklaste ründamise eest võttis endale al-Shabaab, tegemist on islamistliku grupeeringuga, mis tegutseb Keenias, Etioopias ja millel on sidemed terroriorganisatsiooniga ISIS.

"Al-Shabaabile on vaja avaldada järjepidevat rahvusvahelist survet ning jälgida nende tegevust ja kohalolekut, "ütles USA sõjajõudude esindaja Aafrikas kolonel Chris Karns.

"Jätkame aktiivset survet nende võrgustikule ja teeme koostööd partneritega nende leviku tõkestamiseks," lisas Karns.

Kui tahetakse alustada droonirünnakuid Keenias, siis selleks kulub märkimisväärselt ressursse ja elavjõudu, et vastata efektiivselt äärmuslaste rünnakutele, teatas Pentagon.

Trumpi administratsiooni ajal on droonirünnakute arv Somaalias kasvanud, 2018. aastal tehti neid 46, 2019. aastal juba 63.