Trump ähvardab vetostada kaitse-eelarve

Paragrahv 230 on Trumpi sõnul tõsine julgeolekuoht USA-le ja valimistele, teatas AP.

"Kui väga ohtlik ja ebaaus paragrahv 230 ei ole riigikaitse volitamise seaduse raames täielikult lõpetatud, olen ma sunnitud kaitse-eelarve vetostama," teatas president Trump Twitteris.

Trump on internetiettevõtteid süüdistanud juba mitu kuud, väites, et nad on konservatiivsete valijate suhtes kallutatud.

Oktoobris allkirjastas Trump seaduse, mis lubab föderaalametitel uurida võimalusi kehtestada internetiettevõtjatele täiendavaid regulatsioone.

Peale presidendivalimiste kaotamist on Trump korduvalt sotsiaalmeediasse postitanud tõestamata väiteid valimistel toimunud pettustest. Sotsiaalmeedia platvorm Twitter on sageli tema postituste juurde märkinud, et need väited on vaieldavad.

President Trumpi teisipäevane vetoähvardus on järjekordne komistuskivi USA kaitse-eelarve vastuvõtmisel. USA Kongressis on takistanud eelarve vastu võtmist demokraatide ja vabariiklaste vahelised erimeelsused, mis on seotud konföderatsiooni kindralite järgi kutsutud USA sõjaväebaaside ümber nimetamisega.

USA kaitse-eelarve on parteideüleselt vastu võetud 59 aastat järjest, see paneb paika Pentagoni poliitika ja sõjalise valmisoleku, samuti kinnitatakse uued sõjaväeinvesteeringud.