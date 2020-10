Droonivõimekus annab Mägi-Karabahhi konfliktis Aserbaidžaanile eelise

Mägi-Karabahhi sõjast levivad Aserbaidžaani vägede avaldatud videod droonirünnakutest. Netikommentaatorid on tähendanud, et praegune konflikt näitab maailmale, milline tuleviku sõda olema saab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Traditsiooniline maskeerimine ja soomus ei päästa, sest droon näeb ja tapab taevast.

"Oleneb, mida vastasel nüüd on vaja rünnata, et võtta ära teise poole võimekus - juhtimispunktid ja kõrge tasuvusega sihtmärgid, mis antud hetkel selleks operatsiooniks on olulised, on mõnel päeval see suurtükivägi, õhutõrje," rääkis luurekompanii ülem kapten Priit Värno.

Kõige pikem kogemus droonide valmistamisel on Ameerika Ühendriikidel - 20 aastat. Praegu pole nad enam ainukesed.

"Nüüd on ka teised riigid järele jõudmas. Hiina, Iisrael ja nüüd ka Türgi. Võime öelda, et see on selline tuleviku arengusuund, mis on selgelt praegu näha," ütles Kaitseliidu peastaabi staabiohvitser major Andrei Šlabovitš.

Aserbaidžaan kasutab Iisraeli ja Türgi droone ning tundub olevat selles valdkonnas Armeeniast üle. Lage maastik ja selge taevas annavad aseritele selles sõjas eelise.

Droonivideod mõjuvad nii oma sõdurite kui ka vastaste moraalile. Ja on ühtlasi reklaam.

"Türgi, kes on neid müünud Aserbaidžaanile, soovib ka teha reklaami oma relvastusele. Sellepärast on ka neid videoid meedias, et kõik näeks, kuidas see relvasüsteem toimib," selgitas Šlabovitš.

Kui palju tegelikult sõltub aserite sõjaline edu ründe- ja luuredroonide kasutamisest, selgitas major Šlabovitš, tuues näiteks lennuilma muutuse viimastel päevadel.

"Kui viimase paari-kolme päeva jooksul oli seal küllaltki halb ilm - madal pilvisus ja lennuilma ei olnud, siis oli ka näha, et aserite pealetung oli kohati takerdunud," rääkis Šlabovitš.

Kaitsevägi kasutab Eestis toodetud mudelit alates üleeelmisest aastast. See on meil kasutusel olev suurim, brigaadi tasandi droon. Ameerika Ühendriikidelt oleme saanud ka väiksemaid, pataljoni taseme droone. Kaitsevägi ja siin viibivad liitlased kasuatvad Eestis ainult vaatlusdroone. Suvel tõi USA ajutiselt Ämarisse oma drooni MQ-9 Reaper, kuniks selle baaslennuväljal Poolas oli lennurada remondis.